Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a annoncé ce quil appelle son appareil Surface "le plus puissant" à ce jour - le Surface Laptop Studio.

Doté dun traitement quadricœur Intel de 11e génération, dune carte graphique Nvidia RTX 3050 Ti avec 4 Go de mémoire GDDR6, plus 32 Go de RAM au total, lappareil sert à la fois dordinateur portable de 14,4 pouces et dappareil de studio professionnel.

Lécran peut être posé presque à plat en "mode scène" pour une utilisation par les artistes, avec le nouveau Surface Slim Pen 2 offrant une sensation de dessin plus haptique que jamais.

Le pavé tactile du clavier dispose également dun retour haptique, tandis que les haut-parleurs « omnisoniques » de Dolby garantissent que le son est net, même à des niveaux élevés.

Dolby Vision est pris en charge par lécran PixelSense, avec 120 Hz également à bord.

Il est naturellement livré avec Windows 11 dès le lancement et prend en charge Thunderbolt 4 pour des transferts de données rapides.

Lordinateur portable global nest pas léger, pesant jusquà 1,8 kg (4 lb) selon le modèle, mais il est de toute façon plus destiné au travail en studio - doù son nom.

Le Microsoft Surface Laptop Studio est disponible en pré-commande dès maintenant, pour être expédié le 5 octobre – le jour même de la sortie de Windows 11.

Le prix commence à 1 599 $ pour une édition Intel Core i5 avec des graphiques Iris Xe. Nous ne connaissons pas encore le prix de la version avec processeur Intel Core i7 et Nvidia.

squirrel_widget_6092478

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!