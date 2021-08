Windows 11 sera lancé le 5 octobre, confirme Microsoft

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a finalement confirmé le lancement effectif de Windows 11, après une longue période de tests bêta et de spéculations généralisées sur sa date de sortie.

La version complète sera disponible pour tout le monde sous forme de mise à niveau gratuite dans le cadre dun déploiement commençant le 5 octobre 2021, il ne reste donc plus beaucoup de temps à attendre.

Comme avec les générations précédentes de Windows, cependant, il y a un peu plus que cela. Au début, le nouveau système dexploitation sera expédié sur de nouvelles machines, tandis que le processus dobtention dune mise à jour sur votre PC ou ordinateur portable Windows 10 pourrait être un peu plus lent à mesure que Microsoft le déploie.

En ce qui concerne la date à laquelle vous pouvez vous attendre à ce que tout ordinateur éligible puisse obtenir la mise à niveau gratuite, Microsoft joue les choses de manière plus sûre et sengage sur une période "mi-2022", donc ce nest peut-être pas trop imminent.

Cela dit, le changement se présentant sous la forme dune mise à jour gratuite, et pour la plupart des gens via une simple mise à jour logicielle déclenchée par Windows Update, il est agréable de réfléchir au mauvais vieux temps où ces mises à niveau étaient à la fois bien plus ennuyeuses et coûtaient également un bras et une jambe.

Windows 11 apportera une refonte visuelle assez substantielle aux masses, ainsi que de nombreux autres changements sous le capot, et vous pouvez lire tous les détails des plans de Microsoft pour sa sortie sur leblog Windows, ici .