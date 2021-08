Microsoft supprime la prise en charge des applications Android Office natives sur Chromebook

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft met fin à la prise en charge des applications Android Office et Outlook sur les machines Chrome OS cet automne pour inciter les utilisateurs à essayer les applications Web.

À partir du 18 septembre 2021, le géant du logiciel basé à Redmond commencera à pousser les utilisateurs de Chromebook vers ses applications Web, selon une déclaration quil a donnée à About Chromebooks . Le blog dactualités a également signalé que seules certaines applications Web Office, comme Outlook, ont un mode hors connexion et que louverture de documents existants à laide des applications Web progressives de Microsoft pour Chrome OS en mode hors connexion ne fonctionne pas. Donc, il semble que cette transition pourrait être désordonnée et pas aussi complète.

Il convient de noter que, pas plus tard quen juillet 2021, les documents dassistance de Microsoft recommandaient aux propriétaires de Chromebook dinstaller les versions Android dOffice, Outlook, OneNote et OneDrive sur leurs ordinateurs portables. Ces documents dassistance indiquent désormais que ces applications Android natives ne sont pas prises en charge pour les utilisateurs de Chrome OS.

Microsoft nexplique pas pourquoi il apporte ce changement, mais cest un peu ironique étant donné que Windows 11 prend désormais en charge lexécution dapplications Android. Honnêtement, cest probablement juste la façon de Redmond de rivaliser encore une fois avec Google et Chrome OS. Pocket-lint a contacté Microsoft pour un commentaire et en partagera plus lorsque nous lapprendrons.

Outre le problème dédition hors ligne, la version Web dOffice inclut toutes les fonctionnalités que vous utilisez normalement, du traitement de texte à la vérification des e-mails. Pour utiliser les applications Web, les utilisateurs de Chromebook devront soit se connecter avec leur compte Microsoft personnel, soit un compte associé à un abonnement Microsoft 365/Office 365