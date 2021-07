Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Eh bien, voici quelque chose dun peu différent . Un brevet Microsoft 2020 a révélé un avenir alternatif possible pour les produits pour ordinateurs portables de Microsoft, comme le montrent les images de brevet intégrées ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir sur les illustrations, la charnière distinctive du Surface Book existant - appelée « charnière dynamique Fulcrum », telle que révélée en 2016 - pourrait être remplacée par un design spectaculaire à double charnière.

Microsoft

L article source de WinFuture suggère quil sagit dune tentative de prendre en charge la configuration de conception du clavier magique dApple (transformer liPad en MacBook, en fait) - mais nous le considérons comme entièrement différent.

À première vue, ces images ressemblent davantage au Surface Studio de nouvelle génération, mais en y regardant de plus près, vous pouvez voir la charnière secondaire au centre de larrière de lécran. Cela permet de tirer lécran vers lavant dans une position plus semblable à celle dun chevalet, offrant une plus grande variété de positions décran plausibles.

Cest tout à fait le départ du Surface Book 3 existant, bien sûr, car la charnière Dynamic Fulcrum actuelle est conçue pour être flexible, mais permet également à lécran de se détacher - dans un style de tablette - pour une utilisation polyvalente dans ce format.

Peut-être que le 2-en-1 traditionnel à cette taille et à cette échelle na tout simplement pas autant décho auprès des clients quau début ? Nous devrons attendre et voir si un futur ordinateur portable Microsoft utilise ce style de charnière, cela pourrait constituer une configuration alternative très intéressante en effet …