Windows 365 signifie que vous pouvez utiliser un PC Windows dans le cloud

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a dévoilé Windows 365, un service qui permet davoir des PC Windows dans le cloud (appelés Cloud PC).

Windows 365 - à ne pas confondre avec Microsoft 365 - ne plaira pas à la plupart des consommateurs, mais les entreprises pourront permettre à leurs employés daccéder aux installations de PC basées sur le cloud, même sur du matériel moins puissant.

Cela devrait réduire les coûts pour les entreprises qui doivent permettre aux travailleurs distants daccéder à du matériel mis à niveau.

Les petites entreprises, par exemple, pourraient avoir un Cloud PC utilisé par les travailleurs à domicile sur leurs propres ordinateurs. Essentiellement, cest un autre outil pour le travail hybride, ceux qui passent du temps à la maison et du temps au bureau.

Quel Apple MacBook vous convient le mieux? MacBook Air ou MacBook Pro? Par Britta O'Boyle · 15 Juillet 2021

Les travailleurs distants permanents auraient probablement toujours un PC dentreprise local, mais il ny a aucune raison pour quun travailleur ne puisse pas utiliser un PC Cloud plutôt que de transporter chez lui un ordinateur portable physique sil ne travaillait quun jour ou deux à la maison.

Les PC Windows 365 peuvent être configurés avec jusquà huit processeurs virtuels, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Microsoft a fait la démonstration de la technologie et cela semblait aussi rapide quun PC local.

Nous ne savons pas encore combien coûtera Windows 365 mais comme pour Microsoft 365 ce sera sans doute un abonnement mensuel.

Nous aurons plus de détails sur les prix le mois prochain, dit Microsoft.