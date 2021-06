Comment télécharger Windows 11 : voici comment effectuer la mise à jour plus tard dans lannée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Windows 11 arrive - mais il ne sera pas complètement avec nous avant la fin de lannée - probablement en octobre si les propres captures décran de Microsoft sont quelque chose à faire.

Le moyen le plus rapide dobtenir une version finale de Windows 11 auprès de Microsoft sera très probablement de la télécharger manuellement ou dacheter - assez cher - un nouveau PC.

Windows 11 sera cependant une mise à jour gratuite pour les utilisateurs existants et pour toute personne achetant un PC maintenant. Le nouveau système dexploitation sera disponible pour tous via Windows Update, mais ce processus devrait se poursuivre jusquen 2022.

Pour voir les dernières mises à jour Windows, accédez à Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update. Lorsquil sera disponible, il vous proposera explicitement de mettre à niveau vers Windows 11 afin que vous puissiez le faire au moment qui vous convient.

Si vous navez pas encore Windows 10, vous pouvez toujours lobtenir gratuitement en téléchargeant le fichier dinstallation (ISO) sur le PC en question, en lexécutant et en choisissant Mettre à niveau ce PC maintenant lorsque vous y êtes invité.

En un mot, oui il y a. Une première version de Windows 11 est actuellement déployée pour les membres du programme Windows Insider et il y aura une version bêta publique plus large cet été. Tout le monde peut devenir un Windows Insider, mais vous devez absolument installer les premières versions de Windows sur un système sur lequel vous ne comptez pas tous les jours. Les premiers logiciels comme celui-ci contiennent des bogues et des choses qui ne fonctionnent tout simplement pas et vous ne devriez pas vous mettre dans une position où vous devez vous y fier.

Cela dit, vous pouvez rejoindre le programme Microsoft Windows Insider ici .

Le canal Windows Insider Dev recevra la mise à jour en premier, vous devrez donc choisir cette option lors de lenregistrement pour obtenir Windows 11 avant quil ne soit publié sur le canal bêta. La chaîne Release Preview nobtiendra Windows 11 que plus tard dans lannée, peut-être quelques semaines avant sa sortie effective au public.

Vous devez franchir quelques étapes avant de pouvoir installer Windows 11. Nous avons parlé de la configuration système requise pour Windows 11 ailleurs, mais cette fois, Microsoft dit que vous ne pouvez linstaller que sur des processeurs fabriqués à partir denviron 2016-17. Cest grâce aux mesures de sécurité dont disposent les processeurs fabriqués à partir de cette date.

Microsoft a mis à niveau son outil PC Health Check ( lien de téléchargement ) pour vérifier si vous pouvez mettre à niveau votre PC vers Windows 11.

