Fonctionnalités manquantes de Windows 11 : voici ce quil en est du nouveau Windows

(Pocket-lint) - Le nouveau système dexploitation Windows 11 de Microsoft est peut-être un nouveau départ pour le vénérable système dexploitation, mais il y a beaucoup de choses qui ne seront pas dans le nouveau logiciel.

Microsoft a peut-être envie de parler des nouveautés, mais il existe une petite liste de fonctionnalités quil a délibérément dépréciées. Maintenant, Microsoft nest pas seul ici bien sûr - tous les fabricants de logiciels ont des fonctionnalités que les gens nutilisent pas. Plus que jamais - grâce à nos appareils mobiles - nous sommes tous conscients que les logiciels changent constamment.

Cependant, il y a quelques omissions étranges. Le principal dentre eux est la chronologie où vous pouvez faire défiler en arrière et voir quels fichiers et applications vous avez ouverts dans un ordre chronologique. La chronologie est apparue pour la première fois en 2018 , elle na donc pas duré longtemps. Une fonctionnalité similaire est disponible dans Microsoft Edge pour revenir sur les pages que vous avez visitées.

La deuxième sur notre liste est la nouvelle selon laquelle la barre des tâches ne peut désormais plus être déplacée sur les côtés de lécran - elle se trouve uniquement en bas. Il est encore très réglable, mais ne peut pas être mis sur le côté. Certaines personnes détesteront ça.

Une limitation étrange est que certaines personnalisations - telles que le fond décran de votre bureau - qui peuvent apparaître sur nimporte quel PC auquel vous vous êtes connecté avec votre compte Microsoft ne vous suivront plus, elles sont donc spécifiques à lappareil.

Le mode tablette est également mort, ce qui peut sembler étrange car Microsoft parle beaucoup de la saisie tactile et au stylet. Mais Windows 11 change la prise en charge tactile avec des cibles tactiles plus grandes et une interface qui sajuste automatiquement si elle est réorientée. Et avec le nouveau menu Démarrer, le bureau principal a été rendu encore plus convivial, de sorte que Microsoft pense clairement quil na pas besoin du mode secondaire. Encore une fois, peut-être que personne ne la utilisé.

Comme nous lavons noté ailleurs, les vignettes dynamiques des menus Démarrer et des écrans de démarrage de Windows 8/8.1/10 ont disparu. Les informations quils contiennent ont été déplacées dans la nouvelle barre latérale Widgets, un format auquel beaucoup dentre nous sont habitués de nos jours (cela remplace également les actualités et les intérêts dans Windows 10).

Internet Explorer nest plus inclus depuis que Microsoft Edge la remplacé. Microsoft la conservé dans Windows 10 car certaines entreprises en avaient encore besoin, mais il nest plus là dans 11. Au lieu de cela, Edge dispose dun «mode IE» pour ceux qui en ont encore besoin.

Le mode Windows S , la version restreinte de Windows, nest désormais disponible que dans les versions de Windows 10 Home. Cela signifie que si vous aviez Windows 10 Pro en mode S - comme sur un appareil Surface - vous obtiendrez Windows 11 Pro sans le mode S.

Cortana est déprécié dans Windows 11 et ne figure plus dans la barre des tâches ni dans la configuration. Lassistant peut être considéré comme lun des plus grands échecs de Microsoft lorsque vous le comparez à Amazon Alexa ou à Google Assistant. Microsoft est évidemment lune des meilleures entreprises au monde dans le domaine des logiciels, mais cela na pas réussi à faire tenir Cortana.

Dans le menu Démarrer, vous ne pouvez plus créer vos propres dossiers dapplications ou groupes dapplications nommés et, comme nous lavons mentionné, les vignettes dynamiques ne sont plus. Notez que les applications ou les sites épinglés ne seront pas transférés à partir de Windows 10.

Parmi les autres éléments moins intéressants qui ont été supprimés par défaut, citons Paint 3D (sorte de vie), 3D Viewer, Math Input Panel (non, nous nen avions pas entendu parler non plus), Wallet et lancienne application Windows 8 People est passée du barre des tâches. De plus, les applications individuelles ne peuvent plus personnaliser la barre des tâches.

Bizarrement, Snipping Tool a survécu malgré son remplacement précédent par Snip et Sketch. Et, enfin, lintégration de base de Skype sera remplacée par Chat par Teams, bien que lapplication principale de Microsoft Teams ne soit pas installée par défaut.

Écrit par Dan Grabham.