Configuration système requise pour Windows 11 : votre PC peut-il exécuter le nouveau système dexploitation de Microsoft ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Windows 11 sera avec nous plus tard en 2021 et, bien quil sagisse dun téléchargement gratuit, vous devrez vous assurer quil peut réellement fonctionner sur votre PC.

Cest un peu plus difficile cette fois-ci car il y a des exigences différentes pour Windows 11 . Windows 10 na pas eu ce problème car généralement, il fonctionnait bien sur tout ce qui était capable dinstaller et dexécuter Windows 7 ou 8/8.1.

Vous pouvez obtenir lapplication PC Health Check de Microsoft pour voir si votre PC exécutera le nouveau système dexploitation dès le départ.

Ne vous inquiétez pas si votre PC exécute Windows 10 et ne peut pas exécuter Windows 11 - Microsoft sest engagé à prendre en charge Windows 10 jusquen octobre 2025.

Pour la configuration système recommandée de Windows 11, vous devez disposer dau moins un processeur Intel Core de 8e génération (ou les équivalents Pentium/Celeron de cette génération) ou le Ryzen 2000 dAMD ou une version ultérieure pour une installation. Il doit sagir dune puce 64 bits cette fois-ci, cest pourquoi les générations plus âgées sont par la fenêtre.

Il prendra également en charge tous les processeurs Qualcomm conçus pour les PC à partir du Snapdragon 850.

Une autre exigence est que vous aurez besoin dun compte Microsoft pour configurer Windows 11 Home.

Une chose que le programme dinstallation de Windows 11 vérifie est une puce TPM. Un module de plate-forme de confiance est essentiellement une puce de sécurité sur le processeur et qui a informé la liste des processeurs pris en charge de Microsoft que nous avons décrite ci-dessus.

Le problème est que de nombreux utilisateurs auront des machines avec le support TPM, mais cela ne sera pas activé dans le BIOS de leur système.

Si vous rencontrez des problèmes lors de linstallation de Windows 11, vous devrez déterminer comment activer ce paramètre et, bien sûr, le BIOS de chaque fabricant est un peu différent. Et cela pourrait être un problème pour certains utilisateurs.

En termes de versions, Microsoft a déclaré que la prise en charge de TPM 2.0 est un "sol mou" - en dautres termes, pas un problème, mais la prise en charge de TPM 1.2 est un "sol dur" - de nombreuses machines plus anciennes devraient toujours pouvoir installer et exécutez le système dexploitation bien quil ne soit pas officiellement recommandé.

Si votre PC peut installer Windows 10, vous devriez pouvoir installer Windows 11 dune manière ou dune autre, bien que Microsoft nait pas précisé quel effet pourrait avoir linstallation sur des systèmes plus anciens à plus long terme ; nobtiendrez-vous pas certaines mises à jour de fonctionnalités par exemple ?

Microsoft déclare : « Les appareils qui ne répondent pas au plancher dur ne peuvent pas être mis à niveau vers Windows 11, et les appareils qui répondent au plancher souple recevront une notification indiquant que la mise à niveau nest pas conseillée.

Processeur : 1 GHz ou plus rapide avec deux cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur puce (SoC) - vous avez accès à une liste complète des processeurs Intel, AMD et Qualcomm pris en charge pour Windows 11 ici .

Mémoire : 4 Go de RAM

Stockage : 64 Go ou plus grand périphérique de stockage

Micrologiciel du système : UEFI, compatible avec le démarrage sécurisé

Trusted Platform Module (TPM) : version 2.0 (sol mou) version 1.2 (sol dur)

Carte graphique : graphique compatible DirectX 12 / WDDM 2.x

Affichage : plus grand que 9 pouces avec une résolution HD 720p ou supérieure

Connexion Internet : compte Microsoft requis pour configurer Windows 11 Home, connectivité Internet requise pour toutes les versions

Écrit par Dan Grabham.