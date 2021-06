Microsoft a officiellement dévoilé son système dexploitation de nouvelle génération : Windows 11

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a officiellement dévoilé Windows 11, qui sera lancé plus tard en 2021. Le nouveau système dexploitation - qui est largement similaire à Windows 10 - comporte de nombreuses modifications de conception et de nouvelles fonctionnalités et ce sera une mise à niveau gratuite.

Le système dexploitation a complètement fui la semaine dernière , mais Microsoft affirme quil sagissait dune version incomplète. Quoi quil en soit, une première version arrivera à Windows Insiders la semaine prochaine.

Le principal changement de conception est que les icônes de la barre des tâches sont désormais centralisées (vous pouvez les déplacer en arrière si vous le souhaitez) tandis que le menu Démarrer a été entièrement repensé pour être davantage un lanceur dapplications et un tiroir pour vos fichiers les plus récemment touchés. De nombreuses icônes ont été repensées pour les sortir de lhistoire ancienne du PC.

Fini les vignettes dynamiques de Windows 8 et 10, bien quil existe une nouvelle barre latérale de widgets de type macOS pour des applications comme News pour vous montrer un contenu pertinent. Attendez-vous à ce que cette nouvelle barre latérale - qui a sa propre icône dans la barre des tâches - soit un objectif clé pour Microsoft avec Windows 11, car elle permet aux autres de contribuer au contenu de ce domaine. Cest assez grand, mais vous pouvez le redimensionner.

La capture de fenêtre légendaire de Windows a également été dotée dune fonctionnalité supplémentaire, avec des moyens plus simples dafficher plusieurs fenêtres à lécran en même temps. Ceux-ci sont appelés Snap Groups, dit Microsoft. Snap Layouts se souvient également de la façon dont vous avez disposé les choses, même sur les écrans externes auxquels vous vous connectez. Vous pouvez en savoir plus sur les dispositions Snap et les groupes Snap ici .

Sur les tablettes, les fenêtres capturées changent dorientation si vous passez du mode paysage au mode portrait. Les cibles tactiles ont également été agrandies afin quelles soient plus faciles à utiliser pour le toucher.

Microsoft dit quil est également en train de reconcevoir le Microsoft Store tant décrié et ajoute quil accueillera tout type dapplication dans le magasin - pas seulement les applications de magasin "natives", même si les développeurs utilisent leurs propres moyens de prendre les paiements des clients (une approche différente dApple ).

Le géant du logiciel a également déclaré que les applications Android pourront également être installées sur Windows 11 via lAppstore dAmazon.

Ailleurs cependant, le nouveau Windows est plus itératif que révolutionnaire, né du besoin de Microsoft de satisfaire ses partenaires fabricants de PC grâce à la commercialisation dune version améliorée du vénérable système dexploitation.

Il y a cependant un risque pour Microsoft ; quand il a suivi une version réussie de Windows ce millénaire (comme XP ou 7), il la fait avec une version moins bien reçue comme Vista ou Windows 8.

La preuve est cependant dans le pudding et si vous voulez savoir ce que nous pensons de Windows 11 jusquà présent, consultez nos premières impressions sur la version divulguée .

Écrit par Dan Grabham.