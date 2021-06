Premières impressions de Windows 11 : nos premières réflexions sur lutilisation du nouveau système dexploitation de Microsoft

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Windows 11 a fui dans son intégralité et bizarrement et inhabituellement, ce ne sont pas seulement des images du logiciel, mais une ISO complète de lensemble du système dexploitation de 4,8 Go qui est apparu. Comme beaucoup dautres, nous lavons téléchargé, installé sur notre machine bêta (un Core i5 Surface Laptop 2) et voici nos premières impressions.

Alors que Microsoft est tenu de présenter Windows 11 comme une nouvelle version complète et entièrement commercialisée de Windows, le fait est quil sagit dun ajustement de conception du système dexploitation existant - ce nest certainement pas une révolution. En ce sens, cest inhabituel pour une nouvelle version de Windows ; 98 à XP ou XP à Vista ce nest pas le cas.

Cela montre la façon dont fonctionne Windows 11 car il est très stable et toutes nos applications fonctionnent sans problème.

Le changement le plus visuel concerne le menu Démarrer, qui est maintenant beaucoup plus un lanceur dapplications/de fichiers récents quune tentative de vous montrer les dernières nouvelles ou les mises à jour de stock que lécran de démarrage de Windows 8 et le menu Démarrer de Windows 10 ont certainement essayé.

La version allégée de Windows de type Chrome OS connue sous le nom de Windows 10 X aurait eu un lanceur comme celui-ci si son introduction navait pas été annulée . La section inférieure du menu contient des éléments « recommandés » qui regrouperont essentiellement tout ce que vous avez récemment enregistré, utilisé ou installé.

De nombreuses icônes ont été rafraîchies dans le cadre dune refonte plus large de la conception, souvent pour mettre à jour des conceptions anciennes. Mais plongez assez profondément et la même fenêtre sous-jacente est toujours là. Quelque chose comme le Gestionnaire de périphériques pourrait toujours être extrait de Windows 95.

Les icônes de la barre des tâches sont maintenant centrées - mais fonctionnent de la même manière - bien que vous puissiez les déplacer vers la gauche de la barre si vous le souhaitez dans les paramètres de la barre des tâches, ce que nous ferons probablement nous-mêmes.

Cela semble un peu étrange de les centrer car nous déplaçons naturellement notre curseur en bas à gauche pour ouvrir le menu Démarrer. Encore une fois, vous pouvez rechercher en utilisant licône dédiée dans la barre des tâches ou le menu Démarrer

La vue des tâches est toujours présente et correcte, tout comme laccrochage de la super fenêtre des versions précédentes. Cependant, il y a plus doptions pour saccrocher maintenant grâce à un nouveau menu déroulant dans chaque fenêtre comme ceci :

Autre nouveauté, un bouton Widgets sur la barre des tâches qui ouvre un grand tiroir de widgets sur le côté gauche de lécran.

Le nôtre est actuellement rempli dhistoires de Microsoft News et vous pouvez cliquer sur les histoires et dire ce que vous aimez ou supprimer diverses sources dinformations. En cliquant sur les widgets, vous ouvrez lhistoire appropriée dans Microsoft Edge.

Vraisemblablement, cette barre deviendra plus puissante au fil du temps, mais vous pouvez contrôler ce quelle contient immédiatement, notamment en gérant vos intérêts sur votre compte Microsoft.

Comme avec Windows 10, une grande partie de la personnalisation repose sur votre compte et encore une fois, ce sont vraiment les vignettes Live de lécran de démarrage/menu Démarrer de Windows 8 et Windows 10 réchauffées et un peu remodelées pour les années 2020.

De nombreuses fonctionnalités pourraient bien sûr changer à lapproche du lancement de Windows 11. Bien quil fonctionne très bien, ce système dexploitation nétait clairement pas destiné à être installé pour le moment - il a confondu Windows Update sans fin, ce qui suggère toujours une version daperçu dinitié de Windows 10 pour nous.

Windows Update nous donne cependant un aperçu du jargon interne – une mise à jour du système fait référence à Windows 11 sous le nom de Windows 10 Version Next.

Certaines choses – comme le Microsoft Store – vont apparemment être mises à jour dans Windows 11, mais elles ont exactement la même apparence ici. Mais nos premières impressions sont excellentes - cest stable, ça a lair bien et cest un pas en avant par rapport à Windows 10, même sil sagit dun petit pas plutôt que dun pas de géant.

Meilleures offres Amazon Prime Day 2021 : Meilleures offres américaines disponibles maintenant Par Maggie Tillman · 16 Juin 2021

Écrit par Dan Grabham.