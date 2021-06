Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft devrait dévoiler la prochaine version de Windows lors dun événement plus tard ce mois-ci. Pensé pour sappeler Windows 11 , ce sera la première mise à jour majeure de Windows en six ans, en dehors des mises à jour de fonctionnalités semestrielles que Microsoft déploie sur son système dexploitation phare. Maintenant, des images du prochain système dexploitation ont fuité en ligne.

Un utilisateur de Baidu a publié mardi deux captures décran de Windows 11, révélant une interface de type Windows 10X et un menu Démarrer central avec des coins arrondis. The Verge a ensuite pu creuser dans le premier ISO de Windows 11 et même linstaller. Bien quil ne sagisse pas dun changement visuel géant par rapport à Windows 10, il existe des ajustements dinterface, notamment des coins plus arrondis, des commandes instantanées qui vous permettent dépingler une fenêtre à un endroit de votre écran, une nouvelle icône Widgets dans la barre des tâches, une application Xbox intégrée et un nouvelle expérience dinstallation de Windows.

voici un premier aperçu de Windows 11. Il y a un nouveau menu Démarrer, des coins arrondis, un nouveau son de démarrage, et plus encore https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI – Tom Warren (@tomwarren) 15 juin 2021

Le prochain événement de Microsoft est prévu pour le 24 juin, nous en saurons donc probablement plus sur ces changements, qui feraient partie dun effort nommé Sun Valley, bientôt.

Gardez à lesprit que la société a récemment décidé de fermer la porte à Windows 10X , un système dexploitation spécialement conçu pour les appareils à double écran. Il aurait décidé dintégrer le meilleur de Windows 10X dans Windows 10 plutôt que de créer un système dexploitation entièrement séparé. Cependant, il semble que ce travail ait été utilisé dans cette version divulguée de Windows 11.

Le PDG Satya Nadella et le chef de produit Panos Panay seront des conférenciers à lévénement de Microsoft. Vous pouvez en savoir plus sur ce à quoi vous attendre ici.

Écrit par Maggie Tillman.