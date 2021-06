Microsoft Windows 11 : fonctionnalités, date de sortie et plus encore pour la prochaine génération de Windows

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est presque temps pour une version de nouvelle génération du système dexploitation de bureau le plus populaire au monde - Microsoft Windows.

Nous pensons que la mise à jour sera connue sous le nom de Windows 11 grâce à certains indices que Microsoft a abandonnés et Microsoft a programmé un événement « Quelle est la prochaine étape pour Windows » pour le 24 juin 2021. Lévénement sera diffusé en direct.

Microsoft est bloqué sur Windows 10 depuis un certain temps - depuis 2015 en fait. La raison en est assez simple, Microsoft a itéré Windows 10 via des mises à jour semestrielles, mais na apporté aucun changement fondamental.

Il voulait aussi probablement sen tenir à une version réussie de Windows étant donné que si Windows XP de 2001 et Windows 7 de 2009 ont connu un succès retentissant, les versions intermédiaires de Windows Vista et de Windows 8/8.1 (2012-13) nétaient pas très bonnes. reçu.

Nous savions depuis un certain temps que 2021 apporterait une actualisation à la conception de Windows, mais il semble maintenant porter ses fruits sous la forme dune nouvelle version nommée Cobalt et connue sous le nom de Windows 11. Lactualisation de linterface elle-même est apparemment connue sous le nom de Sun Valley en interne à Microsoft.

Microsoft a laissé tomber une vidéo plutôt exagérée (ci-dessus) avec les sons de démarrage de Windows du passé ralentis de 4 000 pour cent - oui vraiment. Il sagit dun teaser direct pour lévénement numérique Whats Next pour Windows, nous ne pouvons donc que supposer que Windows aura, une fois de plus, un son de démarrage (comme Windows 10 X était censé lavoir).

Microsoft a envoyé des invitations aux médias à son événement numérique Whats Next for Windows le 24 juin, indiquant la ligne clé "où la société dévoilera la prochaine génération de Windows". Le teaser de lévénement contenait également un reflet du logo Windows avec la barre transversale retirée de la "fenêtre", ce qui signifie que le reflet du logo saffichait sous la forme de deux barres verticales - alias 11.

Il ny avait rien sur le « client » Windows dans lagenda de lévénement des développeurs Microsoft Build cette année, ce que nous avons trouvé plutôt étrange. Mais la réponse est venue lors du discours douverture du PDG de Microsoft, Satya Nadella.

"Bientôt, nous partagerons lune des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie pour ouvrir de plus grandes opportunités économiques aux développeurs et aux créateurs", a taquiné Nadella. « Je lai auto-hébergé au cours des derniers mois et je suis incroyablement enthousiasmé par la prochaine génération de Windows. »

Clairement, Microsoft veut redynamiser son app store. Nadella a ajouté : « Nous allons créer plus dopportunités pour chaque développeur Windows aujourdhui et accueillir chaque créateur à la recherche de la nouvelle plate-forme ouverte la plus innovante pour créer, distribuer et monétiser des applications. Nous sommes impatients de partager plus très bientôt. »

Cela est presque certainement lié au projet Réunion , révélé en 2020 comme la dernière tentative de Microsoft pour régler le désordre des applications Windows

Lors de son événement Surface 2019 - Microsoft a dévoilé le Surface Duo Android qui a été lancé, ainsi que Surface Neo . Cet appareil était censé exécuter Windows 10 X , une version réduite de Windows qui aurait été retardée en 2020 mais qui a maintenant été annulée . Nous pouvons cependant voir certaines de ses fonctionnalités dans Windows 11.

La dernière version Insider Preview de Windows montre que Microsoft révise les icônes qui existent depuis lère Windows 95 avant la nouvelle version de Windows. Microsoft a révisé de nombreuses icônes de lExplorateur de fichiers Windows au début de 2021. Les icônes Windows de base comme Ce PC, Documents et Corbeille ont reçu un nouveau look.

Cela fait suite au nouveau menu Démarrer simplifié présenté au début de 2020.

La mise à jour de conception de Sun Valley pour Windows inclura apparemment des capacités de capture améliorées et facilitera son utilisation. Bientôt, vous pourrez faire glisser les fenêtres vers le coin de lécran et ces fenêtres seront ensuite redimensionnées intuitivement pour sadapter parfaitement. Cela devrait signifier quil sera encore plus facile deffectuer plusieurs tâches à la fois avec des fenêtres côte à côte.

Apparemment, Aero Shake - où vous secouez une fenêtre pour effacer le bureau - deviendra un paramètre facultatif, tandis quil sera également possible davoir des bureaux virtuels séparés pour chaque moniteur.

Selon une offre demploi de Microsoft , Sun Valley devrait être un "rajeunissement visuel en profondeur" de Windows. La liste indique : « Dans cette équipe, vous travaillerez avec notre plate-forme clé, Surface et nos partenaires OEM pour orchestrer et offrir un rajeunissement visuel radical des expériences Windows pour signaler à nos clients que Windows est de retour et garantir que Windows est considéré comme le meilleure expérience de système dexploitation utilisateur pour les clients."

L"actualisation significative de la conception" à venir sur Windows en 2021 porte le nom de code Sun Valley et verra de nombreux éléments clés actualisés, notamment le menu Démarrer, le centre daction et lexplorateur de fichiers. La refonte semble être dirigée par le chef des produits de Microsoft, Panos Panay.

La version porte le nom de code Cobalt [à lépoque, cela ressemblait à une version de Windows 10, maintenant cela ressemble à une nouvelle version du système dexploitation].

Il était clair plus tôt en 2020 que Microsoft investirait davantage dans Windows 10. Windows Central déclare : "Il est juste de dire que Microsoft a mis Windows en veilleuse au cours des deux dernières années alors quil sest concentré sur dautres efforts au sein de lentreprise... Le fait que les porte-parole de Microsoft utilisent des mots comme "réinvestissement" lorsquils parlent à propos de Windows 10 est une bouffée dair frais pour les fans de Windows qui demandent à Microsoft de recentrer ses efforts sur Windows."

