Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La conférence des développeurs de Microsoft nest pas une affaire très conviviale, mais le PDG de la société a réussi à faire une annonce que vous et les vôtres pourriez trouver intéressante: une grande mise à jour de Windows est en cours.

«Bientôt, nous partagerons lune des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie afin de débloquer de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs», a déclaré le PDG Satya Nadella lors du discours douverture de Microsoft Build 2021 Day One . "Je lai hébergé moi-même au cours des derniers mois et je suis extrêmement enthousiasmé par la prochaine génération de Windows."

Nadella a ajouté: " Nous allons créer plus dopportunités pour chaque développeur Windows aujourdhui et accueillir chaque créateur qui recherche la nouvelle plate-forme ouverte la plus innovante pour créer, distribuer et monétiser des applications. Nous sommes impatients den partager plus très bientôt."

Les rumeurs sur la prochaine génération de Windows suggèrent quil porte le nom de code Cobalt et viendra avec une interface utilisateur mise à niveau connue sous le nom de Sun Valley . Il est censé offrir un look plus moderne et dautres améliorations. Microsoft, bien sûr, na rien spécifié dautre, ni même quand la nouvelle mise à jour sera dévoilée. ZDNet a déclaré quil arriverait probablement plus tard cette année.

Écrit par Maggie Tillman.