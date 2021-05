Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Windows 10 X est mort. Encore une autre version de Windows que nous navons jamais connue.

Mon problème avec cela nest pas que Microsoft la tué parce quil a réalisé que ce ne serait pas un succès - une telle conviction devrait être applaudie - mais que cest encore un autre échec dans la création dune version légère de Windows.

Un tel système dexploitation aurait pu être idéal pour les tablettes et autres appareils comme le Surface Pro X en plus du Surface Neo confirmé et maintenant retardé.

Au cours de la dernière décennie, nous avons également vu Windows RT (essentiellement Windows 8 sexécutant sur ARM) et Windows 10 S (ou Windows 10 en mode S ) se lancer également. Les deux sont tombés. Et puis, il y a Windows 10 X qui - bien que identique - peut être considéré comme un équivalent de Chrome OS pour les machines Windows légères et accessibles avec un lanceur dapplications de menu Star simplifié et une barre des tâches.

La principale raison pour laquelle Microsoft ne peut pas réussir est triple à notre avis - premièrement, comme Microsoft semble lavoir admis , il ny a pas dappétit pour une version légère de Windows de la part des acheteurs potentiels. Ils sont satisfaits de Windows 10 dans lensemble et avec 1,3 milliard dappareils Windows 10 actifs, il y a un argument pour ne pas casser ce qui a déjà été corrigé.

Deuxièmement, une version allégée de Windows, que ce soit RT, 10 S ou 10 X ne peut pas être un succès sans que les développeurs développent des applications Microsoft Store. Ici, il y a un problème parce que Microsoft a constamment échoué à impliquer suffisamment les développeurs avec le magasin, de ses difficultés avec Windows 10, lexemple peu convaincant de sa propre application Skype sur Windows 8 jusquà maintenant, où il nest tout simplement pas possible de sappuyer sur le Windows Store entièrement.

Troisièmement et surtout, Microsoft était si mal à communiquer en quoi Windows RT ou Windows 10 S étaient différents de la version grand public de Windows. Microsoft ma dit lors du lancement de Windows 8 en 2012 quil expliquerait aux clients en quoi il était différent de Windows 8.

"Nous travaillons sans aucun doute au détail ou à nimporte quel point dachat pour nous assurer que les clients comprennent ce quest Windows RT". Cest ce que ma dit Tami Reller, responsable marketing de Windows 8, lors dune interview à lépoque .

Ça a échoué.

Le principal problème était que vous ne pouviez pas installer dapplications de bureau, vous reposant plutôt sur le Microsoft Store qui était malheureusement inadéquat à lépoque.

Et il a répété lastuce avec Windows 10 S (ou Windows 10 en mode S ), citant la sécurité comme raison mais déroutant beaucoup de consommateurs dans le processus qui ont ensuite eu du mal à faire passer leurs machines du mode S à Windows 10 standard. .

En effet, jai reçu un appel dune femme que je connais récemment qui a eu ce problème - elle avait téléchargé l application Zoom Rooms depuis le Store, mais ce nest pas la même chose que le client Zoom de bureau standard. Jai dû lui expliquer le processus compliqué de mise à niveau afin quelle puisse télécharger lapplication de bureau.

Donc, bien quil y ait de bonnes raisons pour lesquelles Microsoft a décidé de mettre en place Windows 10 X, il est assez clair pour moi quil na à blâmer que lui-même. Avec linfrastructure et la compréhension appropriées en place, il aurait dû réussir Windows 10 S, même si Windows RT était un peu en avance.

Et avec les PC basés sur ARM maintenant en hausse grâce à Windows de Qualcomm sur Snapdragon et Apple Silicon en particulier (ainsi que la montée en puissance des Chromebooks de Google), le temps pour Windows 10 X aurait vraiment dû être maintenant.

Écrit par Dan Grabham.