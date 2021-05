Microsoft tue Windows 10X, sa réponse à Chrome OS

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que Windows 10X nexiste plus.

Microsoft conçoit et construit une version plus légère, plus simple et alimentée par le cloud de Windows 10 depuis quelques années. Lobjectif, a déclaré Microsoft, était de permettre "une nouvelle ère de productivité mobile et de créativité sur deux écrans". Cependant, selon Brad Sams de Petri , il a été mis de côté et ne sera plus expédié cette année. Au lieu de se concentrer sur Windows 10X, Microsoft prévoit daméliorer le système dexploitation Windows 10 de base.

Microsoft avait initialement prévu de lancer Windows 10X aux côtés de nouveaux appareils à double écran comme le Surface Neo. Plus tard, il a déclaré que Windows 10X viendrait également sur les ordinateurs portables à écran unique, dans le but de concurrencer Chrome OS . Il a été conçu pour offrir une interface simplifiée, avec un menu Démarrer mis à jour sans Live Tiles, ainsi que des améliorations multitâches et un conteneur dapplications pour les performances et la sécurité.

Mais, maintenant, Windows 10 obtiendra une interface améliorée, y compris de nouvelles icônes système, des améliorations de lExplorateur de fichiers et plus de changements visuels dans le cadre dune initiative nommée Sun Valley. Microsoft na pas encore annoncé officiellement cette décision, mais le nouveau Windows 10 devrait arriver via une mise à jour en octobre.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Il sera intéressant de voir si certains des autres aspects intéressants de Windows 10X se retrouvent dans Windows 10. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

Écrit par Maggie Tillman.