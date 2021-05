Microsoft met enfin à jour les icônes qui existent depuis Windows 95

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a révisé de nombreuses icônes de lExplorateur de fichiers Windows au cours des derniers mois et les versions daperçu de Windows Insider les ont vues en cascade sur les appareils. Les icônes Windows robustes telles que Ce PC, Documents et Corbeille ont fait peau neuve.

Mais la dernière version dInsider Preview donne un peu plus dinformations sur les autres changements dicônes, à savoir que Microsoft révise des icônes qui existent depuis lère de Windows 95.

Lidée est de les aligner avec dautres éléments de conception sur des produits tels que Microsoft 365 et dinclure de nombreuses nouvelles icônes pour des éléments tels que les réseaux, limpression, lhibernation et les lecteurs de supports physiques (oui, les gens les ont toujours).

Tout cela fait partie de Sun Valley - un vaste éventail de modifications de conception à venir sur Windows et la première refonte appropriée du langage de conception de Windows 10 depuis ses débuts en 2015, en partie pour la convivialité, en partie pour laligner sur les autres soi-disant `` Microsoft . Les offres Fluent Design et en partie parce que nous sommes nombreux à utiliser des écrans à résolution beaucoup plus élevée ces jours-ci.

Les nouvelles modifications de linterface feront apparemment partie de ce qui serait généralement la mise à jour doctobre ou dautomne et il semble quelle sera finalisée cet été.

Les versions de Windows Insider à la pointe de la technologie affichent maintenant dautres influences Fluent Design, à savoir une nouvelle apparence `` flottante pour le menu Démarrer ainsi que des `` volants qui apparaissent au-dessus de la barre des tâches pour les menus spécifiques à lapplication et des éléments tels que le Wi-Fi, lhorloge et les options du centre daction.

Ces éléments sont similaires à la conception vue sur macOS et iPadOS dans les versions récentes, en particulier l itération actuelle de macOS 11 Big Sur . Il peut y avoir dautres éléments flottants tels que Windows obtenant des coins plus arrondis.

Nous nous attendons à voir un aperçu final de Sun Valley lors de l événement des développeurs Microsoft Build plus tard dans le mois.

Écrit par Dan Grabham.