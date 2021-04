Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a discrètement annoncé le Surface Laptop 4, avec des processeurs mis à jour apportant des améliorations supposées de la durée de vie de la batterie étant le principal ajout à cette version de quatrième génération.

Mais cest votre lot, vraiment, car le Surface Laptop 4 est par ailleurs une image miroir du précédent Surface Laptop 3 - ce nest pas une mauvaise chose, en soi, car cet appareil a remporté lordinateur portable Pocket-lint de lannée 2020 .

Cest juste que nous espérions tranquillement quun nouvel ordinateur portable Surface apporterait plus de ports et éliminerait le point de charge propriétaire. Mais pas de dés, il est toujours là, avec un seul port USB-C et un port USB-A pleine taille.

Cest à lintérieur que les choses changent le plus, avec les processeurs Intel Core de 11e génération et, pour la première fois dans un appareil Surface, les processeurs AMD Ryzen Mobile disponibles au choix. Cela montre où va le marché - car la gamme Ryzen sest avérée exceptionnelle avec la durée de vie de la batterie et cest pourquoi Microsoft affirme que le Surface Laptop 4 offrira 19 heures dautonomie par charge.

Le Surface Laptop 4 sera disponible en formats 13,5 pouces et 15 pouces, chacun offrant le panneau PixelSense au format 3: 2 - il sagit simplement de la taille décran que vous souhaitez pour votre configuration de travail.

En termes de finitions, il y a une nouvelle couleur Ice Blue - mais comme lancien ordinateur portable est venu en bleu cobalt, ce nest pas un changement radical. Il existe également des options de finition Alcantara et métal pour tous les goûts.

Le Microsoft Surface Laptop 4 sera mis en vente le 15 avril 2021 aux États-Unis, au Canada et au Japon; et 27 avril 2021 au Royaume-Uni. Les prix commencent à partir de 999 £ / $ pour le modèle 13,5 pouces et de 1299 £ / $ pour le modèle 15 pouces.

Écrit par Mike Lowe.