Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft prévoyait un suivi du Surface Laptop 3 .

WinFuture a partagé des détails sur le prochain appareil, qui sappellerait Surface Laptop 4 et pourrait arriver dès avril 2021.

Le rapport affirme que le nouveau Surface Laptop sera livré avec les options Intel et AMD. Les modèles AMD proposeront des puces de la série mobile Ryzen 4000, y compris le Ryzen 5 4680U et le Ryzen 7 4980U, tandis que les modèles Intel auront les processeurs Intel de 11e génération, y compris le Core 15-1145G7 et le Core i7-1185G7. Ce sont les dernières puces dIntel. AMD est la série mobile Ryzen 5000.

Microsoft prépare apparemment des modèles de 13,5 et 15 pouces, les mêmes que le Surface Laptop 3. Tous les modèles conserveront également le rapport hauteur / largeur 3: 2 et la résolution du Surface Laptop 3. Lappareil 13,5 pouces aura une résolution de 2256 x 1504 et celui de 15 pouces 2496 x 1664.

En termes de spécifications, le Surface Laptop 4 devrait atteindre 32 Go de RAM et 1 To de stockage pour les modèles Intel. Les configurations AMD iront jusquà 16 Go pour la RAM et jusquà 512 Go pour le stockage.

Sinon, on ne sattend pas à ce que lordinateur portable change beaucoup par rapport au 3.

Écrit par Maggie Tillman.