(Pocket-lint) - Microsoft 365 peut dominer le perchoir ces jours-ci, mais le fait demeure que de nombreux utilisateurs préfèrent obtenir une version complète dOffice quils paient davance plutôt que de payer pour un abonnement.

Pour répondre à ces utilisateurs, il y aura encore des versions dOffice pour les entreprises et les consommateurs pour suivre Office 2019. Celles-ci seront disponibles pour Windows et macOS.

Jared Spataro, directeur de Microsoft 365, a déclaré dans un article de blog que si le cloud est lendroit où Microosft investit, il ne veut pas laisser derrière lui les clients qui doivent payer en une seule fois.

«Pour alimenter le travail de lavenir, nous avons besoin de la puissance du cloud. Le cloud est lendroit où nous investissons, où nous innovons, où nous découvrons les solutions qui aident nos clients à autonomiser chacun dans leur nouveau monde du travail.

"Mais nous reconnaissons également que certains de nos clients doivent activer un ensemble limité de scénarios à durée limitée, et ces mises à jour reflètent notre engagement à les aider à répondre à ce besoin."

Cette évolution contraste avec certains autres fournisseurs, notamment Adobe, qui est passé complètement à un modèle basé sur le cloud avec Creative Cloud.

Microsoft affirme quOffice 2021 sera pris en charge pendant cinq ans et aura les mêmes prix que les logiciels existants. "Nous annoncerons plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités incluses dans Office 2021 plus près de la disponibilité générale."

Cependant, ne vous attendez pas à une multitude de nouvelles fonctionnalités et, bien sûr, tout sera également disponible via Microsoft 365. Les fonctionnalités des versions cloud sont livrées dès quelles sont disponibles.

