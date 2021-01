Ces nouveaux ordinateurs portables Windows 10 compatibles LTE commencent à seulement 185 $

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors du salon de léducation virtuelle BettFest 2021, Microsoft a annoncé une poignée dordinateurs portables Windows 10 parfaits pour les enfants dâge scolaire à distance . Chaque modèle nest pas bon marché et compatible LTE.

«Au BettFest, nous dévoilons un portefeuille élargi de nouveaux appareils Windows 10 pour la prochaine année scolaire, dont beaucoup avec la connectivité LTE», a déclaré Microsoft dans un article du 19 janvier 20201 détaillant les nouveaux appareils Windows 10 sur son blog éducatif. "Ce sont les appareils partenaires connectés LTE les plus abordables du portefeuille à ce jour, avec la possibilité de proposer des expériences dapprentissage collaboratives et engageantes à tout moment et en tout lieu."

Il y a cinq nouveaux ordinateurs portables Windows 10 au total. Le premier est le portable Acer TravelMate B3 qui commence à 239 $. Il fonctionne jusquau processeur Pentium dIntel et vante une autonomie dune journée, un clavier anti-éclaboussures avec des touches ancrées et des options de connectivité Wi-Fi 6 et LTE en option.

Il y a aussi un cabriolet dans le groupe, Acer TravelMate Spin B3 , qui commence à 329 $. Cest un ordinateur portable robuste, fonctionnant jusquau processeur Pentium dIntel. Il dispose également dune autonomie dune journée, dun clavier anti-éclaboussures avec touches ancrées et doptions de connectivité Wi-Fi 6 et LTE en option. Il se distingue par sa deuxième caméra, un port USB Type-C complet et un revêtement antimicrobien en option pour lécran, le clavier et le pavé tactile.

Le prochain est le JP-IK Leap Connect T304 qui commence à 229 $. Basé sur le silicium 7c de Qualcomm, il offre également une autonomie dune journée, en plus dune connectivité eSIM / LTE, de 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire. Il y a aussi l Asus ExpertBook BR1100 qui commence à 279 $. Cest un autre ordinateur portable durci compatible LTE avec une autonomie dune journée. Il a également une couverture anti-bactérienne C, ce qui lui donne une couche de protection supplémentaire en cas de pandémie.

Le moins cher des cinq appareils est le JP-IK Leap T304 . À partir de 185 $, il dispose dune option de mise à niveau LTE, fonctionne sur un processeur Intel Celeron, contient 4 Go de RAM, offre une autonomie dune journée et est livré avec un capteur dempreintes digitales Windows Hello. Il a également une conception légère mais robuste.

Ajoutez tout cela, et tous ces appareils sont dexcellents postes de travail pour les enfants et les adolescents difficiles et difficiles qui apprennent en déplacement en 2021.

Écrit par Maggie Tillman.