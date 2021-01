La Surface Pro 7 Plus de Microsoft a une durée de vie de la batterie plus longue et un SSD amovible

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans un mouvement inattendu au début du CES 2021 , Microsoft a ajouté un nouvel appareil à la gamme Surface . Mais ce nest pas un appareil entièrement nouveau - la Surface Pro 7 Plus (ou 7+) est une Surface Pro modifiée qui ressemble à la Surface Pro 7. Elle sera disponible aux États-Unis et au Canada, en Europe et en Asie au cours des prochaines années. semaines à partir de 899 $.

Cependant, en interne, les choses sont assez différentes. Il existe une batterie plus grande et un SSD amovible pour les débutants, tandis que lappareil de 12,3 pouces fonctionne sur des processeurs Intel Core de 11e génération mis à niveau. Comme avec certains autres Surface Pro dans le passé, il existe également une connectivité LTE, mais il sagit toujours dun appareil 4G - vraisemblablement, il y aura une version 5G de la Surface Pro 8 ou de la Surface Pro X2 chaque fois quils apparaîtront plus tard en 2021.

La Surface Pro 7+ est une gamme complète dappareils, même si Microsoft affirme quelle est destinée à léducation et aux entreprises plutôt quaux consommateurs. Des variantes Core i3, i5 et i7 seront disponibles, à commencer par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et jusquà 32 Go de RAM et 1 To de stockage. Les caméras avant et arrière ont été mises à niveau avec la vidéo Full HD 1080p, tandis quil existe également des microphones audio et à champ lointain améliorés Dolby Atmos.

Le châssis lui-même est inchangé à part lemplacement de stockage amovible, il y a donc des ports USB-C et USB-A uniques, une prise casque et le port Surface Connect également.

Écrit par Dan Grabham.