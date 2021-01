Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Quelques dépôts FCC ont été découverts qui approuvent la technologie de communication sans fil à lintérieur dun futur appareil Microsoft , considéré comme le Surface Pro 8.

Ils approuvent le matériel Wi-Fi 6 et LTE à lintérieur du 2-en-1 pour une utilisation grand public aux États-Unis. Cette étape indique généralement quun produit est bientôt disponible.

Cela correspond aux rumeurs précédentes selon lesquelles les Surface Pro 8 et Surface Laptop 4 seront lancées en janvier 2021. Nous navons donc pas longtemps à attendre.

Selon les documents déposés, lappareil utilisera ladaptateur Wi-Fi 6 AX201 dIntel (AKA 802.11ax) et le module LTE-A Cat 12 M.2 de Quectel pour la connectivité 4G. Les utilisateurs pourront gérer la connectivité via les paramètres de Windows 10, rapporte Windows Latest.

Des fuites précédentes ont laissé entendre que les spécifications du nouvel appareil commenceraient avec un chipset Intel Core i3 - pour le modèle de base - et 8 Go de RAM. Cela peut aller jusquau traitement Intel Core i7 et jusquà 32 Go de RAM pour la variante haut de gamme.

On dit que le stockage varie de 128 Go à 1 To, selon le modèle choisi.

Lune des idées est que Microsoft pourrait choisir dabandonner son système de numérotation traditionnel et de lappeler simplement «Nouvelle Surface Pro». Nous devrions le savoir plus tard ce mois-ci.

Écrit par Rik Henderson.