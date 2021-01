Microsoft publie un travail pour `` rajeunir la conception de Windows

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une nouvelle liste demplois pointe vers une refonte de linterface pour Windows 10 plus tard en 2021-2022.

La liste suggérait ce qui suit: "Dans cette équipe, vous travaillerez avec notre plate-forme clé, Surface et nos partenaires OEM pour orchestrer et offrir un rajeunissement visuel radical des expériences Windows pour signaler à nos clients que Windows est de RETOUR et garantir que Windows considéré comme la meilleure expérience utilisateur du système dexploitation pour les clients. "

Cependant, le libellé de la liste a maintenant été assoupli après les rapports.

Nous savons depuis un certain temps que Microsoft prévoit une grande actualisation de linterface pour le système dexploitation et lan dernier a adouci lapparence du menu Démarrer , repensé les icônes clés plus en accord avec le langage Fluent Design de Microsoft et taquiné des éléments comme un nouveau look pour lExplorateur de fichiers. Comme nous sommes plus nombreux à utiliser des systèmes dexploitation plus légers, il semble que Microsoft souhaite améliorer la convivialité de Windows dans le cadre de son travail.

Selon un rapport de Windows Central datant doctobre , des documents internes de Microsoft suggèrent que la mise à jour, baptisée Sun Valleyt, sera «revigorante» et devrait moderniser lexpérience Windows. Le même rapport pense que la refonte sera livrée dici la fin de 2021 dans la version actuellement nommée Cobalt. Le nouveau look serait inspiré du prochain Windows 10 X.

Écrit par Dan Grabham.