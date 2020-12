Microsoft Surface Pro 8 peut avoir 8 Go de RAM minimum

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des rumeurs ont fait surface selon lesquelles le nouveau, bientôt lancé, Microsoft Surface Pro 8 pourrait bien avoir une belle mise à niveau de la mémoire par rapport au modèle précédent.

Des rapports sont apparus suggérant que le modèle de base de la Surface Pro 8, qui arborera un SoC Intel Core i3, aura également un minimum de huit gigaoctets de RAM. Cest le double de la mémoire du Microsoft Pro 7 et on pense également quil y aura des options jusquà 32 Go.

Outre les informations sur laugmentation de la RAM, les fuites découvertes par le magasin de technologie allemand WinFuture offrent également des informations sur la gamme de configurations possibles pour le nouveau deux-en-un.

Sil est précis, le modèle de base aura un processeur Intel Core i3, 128 Go de stockage SSD et 8 Go de RAM. Le modèle Core i5 aura 8 Go ou 16 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Les modèles Core i7 seront disponibles avec jusquà 32 Go de RAM et 1 To de stockage.

Plus tôt ce mois-ci, des nouvelles ont semblé que Microsoft travaillait sur ses propres processeurs ARM personnalisés pour les prochains appareils Surfaces. Mais il semble maintenant que si cela se produit, cest probable pour les futurs produits et pour les centres de données de Microsoft plutôt que pour la gamme Surface 8.

Nous espérons en savoir plus en janvier 2021.

Écrit par Adrian Willings.