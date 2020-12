Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft développe ses propres processeurs ARM personnalisés pour les serveurs et peut-être même les appareils Surface , selon Bloomberg News . Certains processeurs pourraient être utilisés dans les serveurs des services cloud Azure de Microsoft, tandis quune autre puce pourrait être utilisée dans les futurs appareils Surface.

Microsoft utilise actuellement des processeurs Intel pour Azure et une grande partie de la gamme Surface existante, bien quil se soit associé à AMD et Qualcomm sur des puces pour les appareils Surface Laptop 3 et Surface Pro X. Microsoft a co-conçu le processeur SQ1 basé sur ARM ainsi quune variante SQ2, par exemple. AMD a également travaillé avec Microsoft sur un processeur Ryzen personnalisé. Il nest donc pas choquant dapprendre que Redmond explore dautres utilisations des puces ARM.

Gardez à lesprit quApple est également passé lentement des puces Intel à ARM. Plus récemment, la société de Cupertino a dévoilé du silicium M1 basé sur ARM pour ses derniers Mac. Dans notre examen du MacBook Pro 13 pouces , nous avons dit que le processeur M1 semblait être le début de quelque chose de nouveau et dimpressionnant, et quil serait fascinant de voir où il va dans le futur - et comment lindustrie réagit. Donc, à première vue, nous pourrions voir de plus en plus dARM.

Lorsquon lui a demandé un commentaire, Microsoft a déclaré aux médias quil investissait simplement dans ses «propres capacités» tout en «encourageant et renforçant les partenariats».

Écrit par Maggie Tillman.