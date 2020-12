Les benchmarks Microsoft Surface Pro 8 et Surface Laptop 4 apparaissent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que les nouveaux Surface Pro 8 et Surface Laptop 4 soient imminents, avec des résultats de référence apparaissant en ligne. Nous savons que les nouveaux appareils ne seront pas radicalement différents - ce qui est vraiment dommage pour le design vieillissant de Surface Pro - mais ils auront mis à niveau les composants internes.

Un appareil repéré dans les listes Geekbench par Windows Dernières fonctionnalités Windows 10 Entreprise et est donc une édition professionnelle dune nouvelle Surface, nommée OEMWY et alimentée par un processeur Intel Core i7-1185G7 de 11e génération qui comprend le processeur graphique Xe de nouvelle génération. 32 Go de mémoire étaient à bord de cette version, il sagit donc probablement dun ordinateur portable Surface.

Létoile dAMD a augmenté au cours des deux dernières années et Microsoft a utilisé lalimentation AMD dans le Surface Laptop 3 de 15 pouces - cela devrait continuer pour Laptop 4, il semble quune autre référence pour OEMGR utilise une nouvelle variante Renoir de lAMD Ryzen aux côtés de 8 Go de RAM, basée sur la microarchitecture Zen 2 avec des graphiques Vega.

Ces appareils sont traditionnellement AMD / Intel - rien nindique quil y aura une adoption plus large du silicium ARM conçu par Microsoft et Qualcomm et résidant à lintérieur du Surface Pro X mal aimé. Avec Apple Silicon basé sur ARM maintenant dans la nature, il sera intéressant de voir comment Microsoft joue le jeu tendu entre les processeurs Intel / AMD et ARM.

Écrit par Dan Grabham.