Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des photos du prochain Surface Pro et du Surface Laptop auraient fuité en ligne, car les deux appareils ont été certifiés en Corée.

Lutilisateur de Twitter, cosyplanes, affirme avoir trouvé les images dappareils certifiés sous les numéros de modèle 1950 (Surface Laptop) et 1960 (Surface Pro). Ces chiffres correspondent également aux modèles trouvés dans les listes de certification de Windows Central.

Bien que certains les appellent Surface Laptop 4 et Surface Pro 8, ce dernier site suggère également que Microsoft pourrait choisir dabandonner les numéros et de les appeler simplement «New Surface Laptop» et «New Surface Pro» à la place.

Un troisième appareil est également mentionné, le 1961, mais on pense simplement quil sagit de la version LTE du nouveau Surface Pro.

Il est difficile dobtenir beaucoup des images, mais il semble que tout changement de conception générationnel sera minime. Cependant, il devrait y avoir des options AMD pour lordinateur portable, ainsi que des alternatives Intel de 11e génération.

Windows Central déclare que le lancement sera probablement discret, avec peu de fanfare supplémentaire. Ils pourraient être disponibles dès mi-janvier 2021.

On dit également que le Surface Duo commencera à être déployé dans dautres pays (en dehors des États-Unis) à partir du début de lannée prochaine.

Écrit par Rik Henderson.