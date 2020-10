Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft déploie la mise à jour Windows 10 octobre 2020. Il sera disponible pour plus dun milliard dutilisateurs à partir du 20 octobre. Il sagit de la deuxième mise à jour majeure de Windows 10 de 2020. Mais il sagit moins de nouvelles fonctionnalités énormes et plus dun service pack de modifications.

Dans le cadre de la mise à jour Windows 10 octobre 2020, vous obtiendrez un menu Démarrer et des modifications de longlet Alt ainsi que le navigateur Microsoft Edge alimenté par Chromium. Le nouveau menu Démarrer est bien sûr la tête daffiche, car il apporte une couleur transparente plutôt quune couleur unie à larrière-plan des logos et des vignettes dapplications, ce qui facilite la numérisation pour trouver vos applications.

Ensuite, Alt Tab fonctionnera différemment. Bien que vous puissiez toujours utiliser Alt Tab pour parcourir les applications de bureau ouvertes dans Windows, il inclut désormais tous les onglets ouverts dans Microsoft Edge. Cependant, Microsoft autorisera les utilisateurs de Windows 10 à utiliser par défaut lexpérience Alt-Tab dorigine.

Enfin, dans le cadre de cette mise à jour dautomne, Microsoft a facilité la configuration et le contrôle des taux de rafraîchissement des moniteurs. Ainsi, si vous avez oublié dactiver 144Hz sur votre moniteur, vous pourrez basculer plus facilement dans les paramètres (Paramètres> Système> Affichage> Paramètres daffichage avancés).

Dautres améliorations incluent de nouveaux logos dapplications, une barre des tâches désencombrée et un mode tablette qui naffiche pas les notifications lors de lutilisation de 2-en-1.

La mise à jour Windows 10 doctobre 2020 est maintenant disponible.

Mais Microsoft limite le déploiement:

«Nous adoptons une approche de déploiement mesurée basée sur le chercheur», a déclaré Microsoft. «Nous limitons la disponibilité au cours des prochaines semaines pour garantir une expérience de téléchargement fiable afin que la mise à jour ne vous soit pas proposée immédiatement. De plus, certains appareils peuvent problème de compatibilité pour lequel une sauvegarde est en place, nous ne proposerons donc pas la mise à jour tant que nous ne serons pas certains que vous bénéficierez dune bonne expérience de mise à jour. »

Vous pouvez rechercher la mise à jour de Windows 10 octobre 2020 en accédant à Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update sur votre PC.

Écrit par Maggie Tillman.