Microsoft annonce le budget Surface Laptop Go pour combattre les Chromebooks de Google

(Pocket-lint) - Microsoft a lancé un Surface Laptop moins cher, appelé Surface Laptop Go. Au prix de 549 $ / 549 £ , lordinateur portable 12,4 pouces sera disponible à partir daujourdhui et sera expédié fin octobre.

À ce prix, il affrontera de nombreux concurrents de milieu de gamme et des Chromebooks de Google comme le Pixelbook Go .

La gamme Surface Laptop et Surface Book de Microsoft a toujours été distinctive, mais na pas vraiment été associée à la gamme inférieure à moyenne du marché. Mais, après avoir introduit une tablette Surface Go moins chère (pour sasseoir sous la Surface Pro ), il répète maintenant la même astuce avec la gamme dordinateurs portables et cela se trouvera sous le Surface Laptop 3 de 13 pouces.

Encore une fois, il sagit dun ordinateur portable à écran tactile avec écran PixelSense et clavier pleine taille. Contrairement à la tablette Surface Go, le Laptop Go ne lésine pas sur la puissance, avec une puce Intel Core i5 quadricœur, 16 Go de mémoire et 256 Go de stockage SSD qui alimentent les choses (il sagit dun Core de 10e génération plutôt que de la 11e génération plus récente , bien que ).

Microsoft cite 13 heures dautonomie de la batterie pour lappareil, tandis quil existe une webcam HD 720p, un son surround Dolby et lordinateur portable est disponible dans trois finitions familières: Ice Blue, Sandstone et Platinum. De plus, Microsoft affirme que lappareil dispose à la fois de ports USB-A et USB-C pour plus de flexibilité - bien que la société refuse obstinément de vider le connecteur Surface Connect, qui est également présent ici.

Microsoft a également mis à jour la Surface Pro X alimentée par Qualcomm - il existe désormais trois nouvelles couleurs pour le clavier Signature: Platinum, Ice Blue et Poppy Red.

De plus, il existe plusieurs nouveaux accessoires pour la gamme Surface:

Clavier compact Microsoft Designer

Pavé numérique Microsoft

Adaptateur daffichage sans fil Microsoft 4K

Souris ergonomique Bluetooth Microsoft

Écrit par Dan Grabham.