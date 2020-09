Microsoft pourrait bientôt lancer un Surface Laptop plus petit de 12,5 pouces

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft pourrait annoncer un Surface Laptop plus petit avant les vacances, selon Windows Central .

Microsoft serait en train de préparer un Surface Laptop plus léger avec un écran de 12,5 pouces. Il devrait comporter le processeur Intel Core i5 de 10e génération, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Microsoft espère séduire les étudiants avec un ordinateur portable Surface plus petit, en proposant la machine avec Windows 10 en mode S et en la tarifiant entre 500 $ et 600 $. Cela en ferait lun des produits les plus abordables de la gamme Surface.

Les étudiants intéressés par une RAM améliorée et des options de stockage pourront probablement personnaliser leur ordinateur portable lors du paiement. Selon certaines rumeurs, la société prépare un événement virtuel Surface ou une annonce dun type quelconque pour le mois prochain afin de lancer ce nouvel ordinateur portable Surface ainsi que dautres mises à jour matérielles.

Microsoft propose actuellement six appareils différents dans son portefeuille Surface: Surface Pro, Surface Pro X, Surface Laptop, Surface Book, Surface Studio et Surface Go 2. Cette gamme ninclut pas le tableau blanc interactif Surface Hub destiné aux entreprises, ou Surface Neo et Surface Duo.

Vous ne savez pas quel appareil Surface pourrait être celui quil vous faut? Pas de soucis. Ce nest pas aussi compliqué quil ny paraît. Voici notre guide pour vous aider:

Écrit par Maggie Tillman.