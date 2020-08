Windows 95 à 25 ans: voici pourquoi cela a changé le monde des PC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Windows 95 a été rendu public il y a 25 ans aujourdhui. À lépoque, vous deviez aller lacheter sur un disque - le CD-ROM était le format de choix, mais il était également disponible sur 13 disquettes si vous le vouliez.

Windows 95 a introduit de nombreuses premières pour les PC, notamment des noms de fichiers longs, des fonctionnalités daccessibilité et constitue une entrée notable dans le canon Windows pour trois raisons principales:

Cela semble totalement fou maintenant, mais au milieu des années 1990, les ordinateurs personnels ne pouvaient pas se connecter. Windows 95 a changé cela - mais pas tout de suite. Il nétait pas livré avec Internet Explorer (remplacé depuis par Microsoft Edge) ou le protocole réseau TCP / IP, mais un pack complémentaire (appelé Plus! - oui, avec un point dexclamation) a introduit IE et le reste appartient à lhistoire.

Le monde de lInternet commuté - et de laccès Internet quotidien - est né, bien que dautres premiers navigateurs comme Netscape Navigator (qui a effectivement été remplacé par Mozilla Firefox que nous connaissons aujourdhui) ont également joué un rôle énorme à cet égard.

Windows 95 a introduit le menu Démarrer ainsi que la barre des tâches. Mis à part le chaos quest Windows 8, il est resté un élément de base de linterface Windows depuis lors.

Introduit par la chanson Start Me Up des Rolling Stones, il y a eu une énorme campagne de marketing autour de linterface pour laquelle Microsoft a payé aux Stones plusieurs millions de dollars pour les droits dutilisation de la chanson:

Par coïncidence, le son de démarrage de Windows 95 que vous pouvez entendre au début de cette vidéo a été composé par le légendaire Brian Eno ... qui a utilisé un Mac! Il a déclaré à BBC Radio 4 en 2009: "Je lai écrit sur un Mac. Je nai jamais utilisé de PC de ma vie; je ne les aime pas." Voici lhistoire complète de la façon dont tout cela est arrivé .

Windows 95 était beaucoup plus attrayant graphiquement que le logiciel prédécesseur Windows 3.1 et il a marqué le passage dune interface graphique fonctionnant au-dessus de MS-DOS au type de système dexploitation que nous utilisons aujourdhui.

Microsoft nétait pas seul dans son interface à travailler ici bien sûr et était en fait en retard à la fête en termes de barre des tâches - le Mac OS classique dApple avait sa barre de menus encore familière, tandis que la société britannique Acorn avait RISC OS qui fonctionnait de manière très similaire mode vers Windows 95 avec une barre dapplications en bas de lécran.

Cest beaucoup sous-estimé, mais Windows 95 a introduit le concept de plug and play sur le PC même sil ne fonctionnait pas toujours et quil ny avait pas de véritable plug and play pour la plupart des types de matériel jusquà lavènement de Windows XP en 2001.

Nous tenons pour acquis de nos jours que vous pouvez brancher du matériel sur un Mac et un PC et cela fonctionne tout simplement. Il y a 25 ans, cétait un concept extraterrestre - tout nécessitait linstallation manuelle des pilotes, y compris le matériel interne.

Windows 95 visait à détecter le matériel commun et à installer les pilotes pour que vous nayez pas à le faire. Cela sapplique particulièrement à tout ce qui est installé dans un système. Cétait quand même assez hasardeux. Par coïncidence, Windows 95 a également introduit le Gestionnaire de périphériques afin que vous puissiez voir quels périphériques étaient installés et faciliter les choses si vous deviez installer des pilotes manuels pour eux. Et, bien sûr, cela reste une fonctionnalité sous-jacente de Windows 10 aujourdhui.

Une mise à jour ultérieure de Windows 95 comprenait également la prise en charge des périphériques USB et, eh bien, vous savez à quel point les périphériques USB ont réussi ...

Écrit par Dan Grabham.