Le nouveau Surface Book 3 de Microsoft est maintenant en vente - voici tous les détails

Le Surface Book 3 de Microsoft est désormais en vente aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le Surface Book 3 13 pouces commence à partir de 1599 $ / 1599 £ et le Surface Book 3 15 pouces est disponible à partir de 2199 $ / 2199 £, ce qui les rend plus chers au Royaume-Uni quaux États-Unis. Les deux produits sont disponibles à lachat dans le Microsoft Store et dans les principaux détaillants sélectionnés.

Comme avec les précédents Surface Books, le nouvel ordinateur portable est conçu pour les performances - ainsi que les derniers processeurs Core de 10e génération, vous pouvez également spécifier jusquà Nvidia Quadro RTX graphiques.

Lautonomie de la batterie est également impressionnante, avec jusquà 17,5 heures sur le modèle 15 pouces et 15,5 heures sur la version 13 pouces.

Microsoft a déclaré au moment du lancement du Surface Book 3 que le nouvel ordinateur portable - qui comporte à nouveau un écran que vous pouvez détacher en tant que tablette Windows distincte - prétend quil est 50% plus puissant que le Surface Book 2 selon la configuration.

Le stockage varie de 256 Go à 1 To, tandis que le 15 pouces dispose également dune option (super chère) de 2 To.

Les écrans PixelSense dune netteté exceptionnelle de 13 et 15 pouces sont rejoints par des SSD rapides - Microsoft dit que cest "le SSD le plus rapide que nous ayons jamais expédié". Malheureusement, il ny a pas de prise en charge Thunderbolt 3.

Les Surface Headphones 2 récemment annoncés sont également disponibles à lachat pour 250 $ / 240 £ en noir mat et gris clair.

