Project Reunion est la dernière tentative de Microsoft pour régler le désordre des applications Windows

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Microsoft a annoncé Project Reunion - sa dernière tentative de simplifier les applications Windows. Comme vous le savez peut-être, il existe actuellement deux types dapplications Windows - les applications de bureau Win32 traditionnelles que vous installez de nimporte où et les applications du Windows Store - appelées applications UWP ou Universal Windows Platform.

Cela peut être déroutant et à la lumière de la concurrence toujours croissante dautres plateformes comme iPadOS, cest quelque chose que Microsoft veut rectifier. Apple a également lutté contre le fossé entre les applications macOS et iPadOS / iOS.

Lannonce a été faite lors du lancement de la conférence virtuelle des développeurs Microsoft Build de Microsoft .

Nous rappelant quil y a maintenant plus d un milliard dappareils Windows 10 en cours dutilisation , le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a salué une augmentation de 75% des minutes passées sur Windows 10 au cours du dernier mois et a annoncé linitiative.

"Windows a toujours été la plate-forme la plus importante pour nous. Et maintenant, nous unifions la plate-forme Windows, permettant une intégration transparente entre les applications Win32 et UWP à laide de Project Reunion."

Kevin Gallo, vice-président dentreprise de Windows, a déclaré que Microsoft souhaitait "faciliter la création de superbes applications qui fonctionnent sur toutes les versions de Windows 10 et les appareils utilisés par les utilisateurs".

Il prévoit de le faire en rassemblant les processus que les développeurs utilisent pour créer ces applications (API) et les placer sur une plate-forme commune, quel que soit leur code. Les applications existantes pourront être migrées.

Gallo dit que Microsoft "remplira également les fichiers selon les besoins afin que les API fonctionnent à un niveau inférieur sur les versions prises en charge de Windows". Cela signifie que les développeurs peuvent créer des applications pour la dernière version de Windows 10 sans trop se soucier si cela fonctionnera sur les anciennes versions, car Microsoft garantira la compatibilité.

"Au cours des deux dernières années, nous avons brisé la barrière entre Win32 (également appelée API Windows) et les API de la plate-forme Windows universelle (UWP). Project Reunion étend cet effort pour faciliter la création dune excellente application Windows. Il va unifier laccès aux API Win32 et UWP existantes et les rendre disponibles découplées du système dexploitation. "