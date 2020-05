Le Microsoft Surface Go est enfin mis à jour avec un écran plus grand et Intel Core M

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Microsoft a enfin mis à jour sa Surface la plus basique - Surface Go est maintenant Surface Go 2 et dispose dun écran PixelSense Full HD plus grand de 10,5 pouces.

La nouvelle tablette à 399 $ / 399 £ se trouve sous la Surface Pro 7 et fait ses débuts aux côtés dun tout nouveau Surface Book 3 , Surface Headphones 2 et de la disponibilité au détail des Surface Earbuds déjà annoncés.

squirrel_widget_238273

Le processeur Intel Pentium Gold - qui, selon nous, était sous-alimenté dans la première génération - est toujours disponible, mais il existe également une option Intel Core M, même sil sagit dune unité de 8e génération. Il y a maintenant une caméra frontale 5MP mise à niveau (avec Windows Hello ) et deux micros pour une meilleure vidéoconférence pour une meilleure utilisation Pro. Vous pouvez également ajouter jusquà 1 To de stockage à laide du lecteur de carte SD.

Les autres spécifications incluent un minimum de 4 Go de RAM et 128 Go de SSD.

Surface Go est probablement un deuxième appareil pour de nombreuses personnes malgré un écran plus grand. Et, comme pour chaque Surface, vous devrez acheter le clavier séparément, cest donc un achat de 500 $ / 500 £ au moins. Et cest avant darriver à Surface Pen. Une version 4G LTE sera également disponible, une option qui nest pas disponible sur Surface Pro 7 mais sur Surface Pro X.

Les couvertures de type seront disponibles en platine, noir, rouge coquelicot et bleu glacier.