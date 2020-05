Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Microsoft a dévoilé plusieurs nouveaux appareils dans sa gamme Surface, dont le Surface Book 3 .

Le nouvel ordinateur portable améliore ses performances en particulier, avec un processeur Intel Core de 10e génération et des graphiques Nvidia Quadro RTX.

Microsoft affirme quil est environ 50% plus puissant que le Surface Book 2, avec des modèles de 13 et 15 pouces avec jusquà 32 Go de RAM ainsi que les derniers processeurs.

Ils offrent jusquà 17,5 heures dautonomie, pour le 15 pouces, 15,5 heures pour la version 13 pouces.

Les autres caractéristiques comprennent un écran PixelSense «haute résolution», un trackpad précis, un clavier «confortable» et «le SSD le plus rapide que nous ayons jamais livré».

Les deux tailles peuvent être spécifiées avec un stockage de 256 Go à 1 To, tandis que le 15 pouces peut aller plus loin, avec une option de 2 To disponible.

En plus du Surface Book 3 15 pouces le plus haut de gamme doté de graphiques Nvidia RTX, vous pouvez spécifier les deux tailles avec les GPU Nvidia GeForce GTX (1650 et 1660 respectivement).

Microsoft a rendu les appareils disponibles à la commande maintenant, pour une expédition ultérieure (21 mai aux États-Unis).

Le Surface Book 3 de 13 pouces commence à 1599 £ / 1599 $, tandis que le modèle plus grand commence à 2199 £ / 2199 $.