Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Microsoft sapprête à annoncer les mises à jour matérielles de Surface.

Des fuites récentes de détaillants suggèrent que Microsoft prévoit de dévoiler un Surface Book 3 avec les derniers processeurs Intel de 10e génération. Le Book 3 pourrait également comporter 32 Go de RAM, 1 To de stockage et les puces graphiques Quadro de Nvidia dans certains modèles. Un Surface Go 2 devrait également arriver bientôt, avec des fuites de spécifications récentes indiquant que de nouveaux modèles pourraient intégrer des processeurs Intel Core m3 ou Intel Pentium Gold.

Gardez à lesprit que Surface Go 2 a autorisé la US Federal Communications Commission, ce qui signifie quun lancement pourrait être imminent.

Windows Central affirme que la Surface Go 2 arrivera avec un écran plus grand de 10,5 pouces et des lunettes légèrement plus petites que sur le Surface Laptop 3, mais elle aura toujours la même taille que la Surface Go dorigine et fonctionnera avec les accessoires existants comme le Type Cover. En outre, le modèle Intel Core m3 du Go 2, en particulier, peut comporter 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une connectivité LTE en option.

Comme la Surface Go dorigine, la Surface Go 2 devrait être livrée avec Windows 10 Home en mode S (mais elle peut être mise à jour vers Windows 10 normal).

Pendant ce temps, Mary Jo Foley de ZDNet dit également que les Surface Go 2 et Surface Book 3 devraient arriver ce printemps. Elle pense que le Surface Go 2 est "peut-être en ligne pour un lancement en mai 2020", tandis que le Surface Book 3 est prévu pour juin. Son rapport mentionnait également un Surface Dock 2, soulignant les fuites récentes des détaillants et notant quil était longtemps attendu une mise à jour. Mais elle na pas dit que ça venait.

Enfin, The Verge indique également que Microsoft prévoit de dévoiler le nouveau matériel Surface en mai 2020. Foley pense que leurs lancements seront probablement virtuels uniquement en raison de la pandémie. Ajoutez tout cela, et il semble certainement que Microsoft a quelque chose en préparation, et les nouveaux appareils Surface sont une valeur sûre.