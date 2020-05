Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La dernière mise à jour majeure du système dexploitation vers Windows 10 - la mise à jour Windows 10 de mai 2020 - est arrivée. Son téléchargement et son utilisation sont désormais gratuits.

Quelques semaines seulement après que Microsoft a publié une version finale de la mise à jour de Windows 10 de mai 2020 pour les testeurs, la société a officiellement déployé la mise à jour du logiciel pour le public, permettant à toute personne sous Windows 10 dy accéder via loutil système de Windows Update. Voici tout ce que vous devez savoir, y compris les nouveautés de la mise à jour de mai 2020 et comment les obtenir.

Microsoft a mis à jour son système dexploitation Windows 10 deux fois par an - une fois au printemps et à lautomne - pendant des années. Ce sont de grandes mises à jour de fonctionnalités complètement distinctes des mises à jour de sécurité mensuelles que Microsoft déploie également pour les utilisateurs de Windows 10. La dernière version est la mise à jour de mai 2020, et elle est en fait lancée quelques semaines plus tôt aux testeurs du programme Insiders.

Microsoft a un tableau de bord dintégrité de version Windows qui offre un état sur le déploiement et tout problème connu pour la mise à jour de mai 2020. Cest la manière de Microsoft dêtre plus prudente et transparente sur les mises à jour suite à la mise à jour doctobre 2018 qui a provoqué des problèmes de suppression de fichiers.

Microsoft a détaillé chaque nouvelle fonctionnalité dans la mise à jour de mai 2020 ici . Nous avons rassemblé quelques-unes des plus intéressantes ci-dessous.

Windows Update installe automatiquement plusieurs mises à jour. Maintenant, il y a un nouvel écran qui montre toutes ces mises à jour dans une seule zone, quil sagisse de mises à jour de pilotes, de grandes fonctionnalités, de mises à jour de qualité, etc. Pour trouver cet écran après la mise à jour, accédez à Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update> Afficher les mises à jour facultatives. Vous pouvez ensuite choisir les mises à jour que vous souhaitez installer.

Microsoft présente une «nouvelle expérience Cortana» avec une interface basée sur le chat. Vous pouvez maintenant taper des questions à Cortana au lieu de parler à haute voix. Lhistorique de votre conversation apparaîtra comme une fenêtre de discussion, après avoir ouvert Cortana à partir de la barre des tâches. Vous pouvez le redimensionner et le déplacer sur votre bureau en faisant glisser la barre de titre. Il prend également en charge les thèmes clairs et sombres.

Il existe une nouvelle option de «téléchargement dans le cloud» que vous pouvez utiliser lors de la réinitialisation de votre PC sur un système Windows par défaut. Accédez à Paramètres> Mise à jour et sécurité> Récupération et choisissez de réinitialiser votre PC et de tout supprimer, puis indiquez à Windows dutiliser "Cloud Download". Au lieu de réinstaller Windows 10 à partir des fichiers sur votre système local, Windows téléchargera la dernière version de Windows 10 et installez-le sur votre système.

La mise à jour de Windows 10 de mai 2019 a corrigé la recherche dans le menu Démarrer en tirant parti de lancien indexeur de recherche Windows. Cependant, les initiés désactivaient lindexeur de recherche en raison dune utilisation excessive du disque et du processeur et de problèmes de performances générales. Microsoft a déclaré quil détecte désormais les heures de pointe afin de pouvoir mieux optimiser lexécution de lindexeur. Le résultat final est que la recherche est désormais plus rapide par défaut.

Le Gestionnaire des tâches de Windows 10 affiche désormais votre type de disque, quil sagisse dun SSD ou dun HDD, ce qui facilite la visualisation du matériel sur votre ordinateur. Ces détails sont désormais affichés dans longlet Performances. Ouvrez le Gestionnaire des tâches (Ctrl + Maj + Echap), puis cliquez sur "Plus de détails".

Longlet des performances du Gestionnaire des tâches affichera également la température de votre GPU. Accédez simplement à la page détat de votre GPU sous longlet Performances. Cela ne fonctionne quavec des cartes graphiques dédiées. Cela ne fonctionne pas avec les GPU intégrés ou intégrés.

La nouvelle barre de jeu de Windows 10 dispose désormais dun compteur FPS et dune superposition de succès. Appuyez simplement sur Windows + G pour ouvrir la barre de jeu pendant que vous jouez, puis vous verrez un compteur FPS en temps réel. Facile.

Il existe une nouvelle option «Rendre votre appareil sans mot de passe» sur la page Paramètres> Comptes> Connexion. Il peut essentiellement supprimer les mots de passe et obliger tout le monde sur votre PC à se connecter avec un code PIN ou une méthode de connexion biométrique Windows Hello comme le déverrouillage du visage ou des empreintes digitales.

Les bureaux virtuels de Windows 10 sont disponibles dans linterface Affichage des tâches lorsque vous appuyez sur Windows + Tab sur votre clavier (ou cliquez sur licône Affichage des tâches dans la barre des tâches). Maintenant, plutôt que des noms par défaut comme «Bureau 1» et «Bureau 2», vous pouvez les renommer. Cliquez simplement sur le nom de chaque bureau virtuel en haut de linterface daffichage des tâches, puis saisissez un nom. Vous pouvez même utiliser des emoji (appuyez sur Windows +. Pour obtenir le sélecteur demoji).

La page détat du réseau (dans Paramètres> Réseau et Internet> État) a été repensée. Il montre maintenant tout le réseau en haut de la page. Microsoft a déclaré que cette nouvelle interface devrait "fournir plus dinformations en un coup dœil sur la connectivité de votre appareil".

Windows 10 ajoute la prise en charge des caméras IP. Vous pourrez ajouter des caméras réseau en accédant à Paramètres> Appareils> Bluetooth et autres appareils> Ajouter Bluetooth ou un autre appareil. Sil y a une caméra prise en charge sur votre réseau local, Windows 10 la trouvera ou vous pouvez lajouter à votre système en un clic. Ensuite, vous pouvez utiliser lapplication Appareil photo intégrée pour accéder à la caméra réseau.

Windows 10 rouvre automatiquement de nombreuses applications, comme Google Chrome, après le redémarrage de votre PC. Maintenant, vous pouvez désactiver cette option. Dirigez-vous vers Paramètres> Comptes> Options de connexion. Sous Redémarrer les applications, désactivez «Enregistrer automatiquement mes applications redémarrables lorsque je me déconnecte et les redémarre. . . ".

Microsoft a transformé Paint et WordPad en «fonctionnalités facultatives», ce qui signifie que vous pouvez les désinstaller pour libérer de lespace. Accédez à Paramètres> Applications> Applications et fonctionnalités> Fonctionnalités facultatives, et vous verrez Paint et WordPad avec dautres fonctionnalités facultatives comme Windows Media. Joueur.

Certains diront que le plus grand changement par rapport à la mise à jour de mai 2020 est quelle inclut le sous-système Windows pour Linux 2 (WSL 2) avec un noyau Linux personnalisé. Cela devrait améliorer les performances du sous-système Linux de Microsoft dans Windows. Cependant, WSL 2 ninclut pas encore la prise en charge des applications dinterface graphique Linux ou laccélération matérielle GPU. Microsoft a déclaré que cela arriverait via de futures mises à jour.

La mise à jour de Windows 10 de mai 2020 est une mise à jour gratuite. Voici comment lobtenir.

Vérifier la mise à jour

Tout utilisateur de Windows 10 peut accéder à Windows Update pour rechercher, puis télécharger et installer la mise à jour de Windows 10 de mai 2020.

Accédez à Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update, puis cliquez sur Rechercher les mises à jour. Si votre système est éligible pour la mise à jour, il devrait commencer le téléchargement et linstallation.

La prochaine mise à jour de Windows 10 sera disponible pour Windows Insiders dans lanneau de prévisualisation des versions. Voici comment vous pouvez devenir membre et devenir testeur.

Devenez un initié Windows

Si vous êtes un Windows Insider, vous aurez accès aux versions daperçu des futures mises à jour de Windows 10. Accédez simplement au site Web Windows Insider de Microsoft, connectez-vous à votre compte Microsoft et cliquez sur Démarrer pour devenir Windows Insider. Rejoindre ce programme de test bêta est gratuit. Une fois que votre PC est sur la mise à jour de mai 2020, Microsoft continuera à publier des "mises à jour cumulatives" comme dhabitude.

Accédez à Paramètres> Mise à jour et sécurité> Programme Windows Insider et cliquez sur le bouton "Démarrer". Liez votre compte Microsoft. Il sagit du compte de messagerie que vous avez utilisé pour vous inscrire au programme Windows Insider. Choisissez «Juste des correctifs, des applications et des pilotes» pour rejoindre lanneau Release Release et confirmez. Appuyez sur «Redémarrer maintenant». Un redémarrage est nécessaire. Après avoir redémarré votre PC, vous vérifiez les paramètres de votre programme Windows Insider. Accédez à Paramètres> Mise à jour et sécurité> Programme Windows Insider et vérifiez quil affiche «Release Preview» sous «À quel rythme souhaitez-vous obtenir de nouvelles versions?». Si vous allez dans Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update et appuyez sur le bouton "Rechercher les mises à jour", votre PC recevra la mise à jour.

Consultez le blog de Microsoft pour plus de détails.