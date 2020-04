Microsoft retarde apparemment le Surface Neo

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lorsque Microsoft a commencé à retirer les enveloppes de ses nouveaux appareils à double écran, le Surface Duo et la Surface Neo, il était un peu fâcheux quant à la fenêtre dans laquelle ils sortiraient.

Cela a finalement été clarifié à Holidays 2020, mais il semblerait qu'au moins la moitié de l'appariement va maintenant manquer cette date. La Surface Neo, la plus grande tablette double écran, a apparemment été retardée par le changement de priorité de Microsoft vers l'obtention du système d'exploitation des appareils Windows 10X fonctionne correctement.

Le système d'exploitation est conçu pour fonctionner également avec des périphériques à écran unique, et Microsoft semble se concentrer sur sa mise en service et son fonctionnement sur ces périphériques avant qu'il ne progresse avec la poussée finale sur la Surface Neo.

Cela pourrait avoir des conséquences en dehors de l'écosystème de produit de Microsoft, cependant. D'autres fabricants, comme Lenovo, prévoyaient d'utiliser Windows 10X sur de nouveaux appareils, et pourraient maintenant faire face à des retards si le système d'exploitation n'est pas prêt à être mis en œuvre.

L' implication derrière ces retards est que Microsoft ne pense pas que le moment est venu d'aller de l'avant avec de nouveaux facteurs de forme et de nouvelles conceptions, préférant plutôt se concentrer sur l'amélioration des appareils que les gens sont plus familiers et plus susceptibles d'utiliser lorsqu'ils travaillent à la maison et s'isolent.

Nous ne savons pas combien de temps dure le délai sur la Surface Neo, et nous n'avons pas encore entendu dire que la Surface Duo l'a rejoint. Il est donc tout à fait possible que la tablette double écran soit lancée comme prévu. Le Duo a reçu beaucoup plus d'attention et de concentration de la part de Microsoft depuis son dévoilement, comme en témoigne récemment Brad Anderson de Microsoft ci-dessous.

Nous avons été impressionnés par la Surface Neo quand nous avons regardé à la fin de l'année dernière, mais sans avoir il est difficile de savoir exactement à quel point il est excité d'être. Mais c'est dommage que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour qu'il arrive sur le marché, maintenant.