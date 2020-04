Adieu Windows 7 - mais pourquoi les gens l'utilisent encore ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Après une longue période, Microsoft a finalement mis fin au support pour Windows 7 de 11 ans. Si vous pensez que Windows 7 est une vieille nouvelle, vous auriez raison.

Tout le monde utilise Windows 10, n'est-ce pas ? En fait, non.

Le fait est que, tout comme le très aimé Windows XP deux générations avant, les gens ne lâcheront toujours pas Windows 7.

Selon StatCounter, environ 27 % des utilisateurs de Windows l'utilisent encore, contre 65 % utilisant Windows 10.

Le problème est que Windows 7 fonctionne toujours très bien et qu'il y a un grand nombre de personnes n'ont pas mis à niveau leur PC. Malgré les signes récents de croissance des ventes de PC, l'analyste Gartner dit que, en 2018 — la dernière année complète pour laquelle nous avons des chiffres pour le moment — les expéditions de PC ont diminué de près de 30 pour cent par rapport à 2011 lorsque, bien sûr, Windows 7 était à la hauteur de ses pouvoirs avant le lancement 2012 du Windows 8 mal aimé.

Bien que Windows 10 ait un tas de fonctionnalités nouvelles et différentes et soit une expérience plus fluide que Windows 7, il y a de nombreux utilisateurs qui ne peuvent probablement pas faire la différence. Et, avec la célèbre prise en charge à long terme de Windows pour les applications, de nombreux programmes de bureau d'aujourd'hui fonctionnent toujours bien sous Windows 7 (ou il existe une version qui le fait).

Cela contraste avec la stratégie d'Apple pour macOS, qui semble laisser les applications derrière chaque génération annuelle.

Le chiffre de 27 pour cent pour Windows 7 est en contraste frappant avec celui des autres versions moins appréciées de Windows. Windows Vista gourmand en ressources, que Windows 7 a remplacé, est maintenant réduit à 0,3 % des utilisateurs. Il faut probablement encore cinq minutes pour démarrer.

Les goûts acquis de Windows 8 et 8.1 sont sur environ 6 pour cent combinés, montrant que beaucoup de gens n'ont pas choisi de passer de 7 à 8 et n'ont donc pas mis à niveau vers Windows 10. Il n'y a pas de Windows 9, simplement parce que Microsoft estimait que Windows 10 représentait le grand pas par rapport à ce qui s'était passé auparavant.

Même si, En réalité, Windows 10 n'a pas été un grand pas sur, reculer de Windows 8 centré sur la tablette et distiller les meilleurs morceaux de Windows 7 et 8.

Mais oui, le Windows 8 a échoué — et c'est le successeur en demi-étape Windows 8.1 — sont la principale raison pour laquelle beaucoup de gens utilisent encore Windows 7 . La nouvelle interface, conçue pour les tablettes PC, s'est éloignée de l'interface qui avait fait de Windows un si grand succès depuis Windows 95.

Microsoft n'avait pas non plus de plan sur la façon d'éduquer les utilisateurs à l'utiliser. Et ce faisant, Microsoft a laissé des gens derrière eux ou les a forcés à rester avec Windows 7. Et, bien sûr, c'était une situation parfaitement agréable pour beaucoup car cela a fonctionné — et fonctionne toujours — absolument très bien.

Une chose est sûre : pour continuer à exécuter un PC Windows 7 au lieu de mettre à niveau vers Windows 10 doit avoir pris un peu de nerf cependant, Microsoft a bombardé les utilisateurs avec des messages sur sa mise à niveau dans le passé et a encore une fois envoyé des messages sur la fin du support. Ce genre de pensée demande un effort pour ignorer.