Cette offre Surface Laptop 3 UK est un prix avantageux pour lexcellent ultraportable de Microsoft

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a beaucoup de choses sur Surface Laptop 3 au Royaume-Uni - la tablette pour ordinateur portable 2-en-1 Core i5 est disponible pour 779 £ au lieu de 999 £ chez Amazon UK pour Prime Day 2020.

• Microsoft Surface Laptop 3 13,5 pouces - économisez 22%, maintenant 779 £ (au lieu de 999 £). Ordinateur portable à écran tactile (Platinum) - Intel Quad Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM, 128 Go SSD, Windows 10 Famille, édition 2019. Découvrez loffre Microsoft Surface Laptop 3 .

Laccord porte sur le modèle platine, qui dispose également de 8 Go de mémoire ainsi que de 128 Go de stockage. Ce nest pas le plus gros SSD disponible, il est donc préférable de lutiliser comme périphérique secondaire ou avec un autre stockage.

La version 256 Go - qui a les mêmes autres spécifications principales - est disponible pour 1269 £ sur Amazon UK, ce qui représente une augmentation considérable du prix!

Et si cela ne fait pas flotter votre bateau, quen est-il de cette excellente offre sur la version Core i5 de la Surface Pro 7?

• Tablette 2-en-1 Microsoft Surface Pro 7 12,3 en platine - économisez 27%, maintenant 659 £ (au lieu de 899 £). Intel Quad Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD, Windows 10 Famille, édition 2019. Découvrez loffre Microsoft Surface ici .

Vous obtenez beaucoup dénergie, plus un port USB-C pour vous connecter à un écran externe avec un adaptateur et une caméra pour les appels vidéo, y compris Windows Hello - la technologie mains libres de Microsoft qui utilise votre visage pour vous connecter.

Consultez également le reste de nos offres Amazon Prime Day UK .

Écrit par Dan Grabham.