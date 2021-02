Prise en charge de Windows 7 interrompue: quest-ce que cela signifie pour moi?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La fin dune époque: Microsoft a cessé de prendre en charge Windows 7 le 14 janvier 2020. Donc, si vous utilisez toujours le système dexploitation vieux de dix ans, vous nobtiendrez plus de mises à jour, de corrections de bogues, etc. Voici ce que signifie le plug-pull de lancien système dexploitation.

Non pas du tout. Vous ne recevrez plus de mises à jour de sécurité. Sinon, cest comme dhabitude - aussi obsolète que ce soit.

En un mot, oui. Il y a eu une période au début de la vie de Windows 10 - notez, il ny a pas de Windows 9 à sinquiéter ici, il na jamais existé - où il a été proposé en tant que mise à niveau gratuite (jusquau 16 juillet 2016, il y a donc pas mal de temps!). Mais plus maintenant.

Si vous navez pas accepté cette offre, ou si vous navez peut-être pas pu le faire en raison dun verrouillage de sécurité au travail, vous devez maintenant payer la mise à niveau. Son prix varie, mais pour la plupart des gens, Windows 10 Home ( acheter aux États-Unis ou au Royaume-Uni ) est la version à utiliser, bien quil existe actuellement de bonnes affaires sur Windows 10 Pro, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Vous pouvez. Un disque dur externe est un moyen, ou vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde et de restauration de Windows, qui extraira vos nouveaux fichiers dans le nouvel environnement du système dexploitation lors de linstallation.

Microsoft suggère dutiliser OneDrive, sa solution de stockage dans le cloud, pour tout sauvegarder en ligne, puis le synchroniser simplement avec votre nouvelle configuration, ce qui est une autre façon de procéder. Ce ne sera pas gratuit si vous avez beaucoup de fichiers - jusquà 1 To est livré avec un abonnement mensuel, mais vous pouvez annuler après le premier mois si vous le souhaitez.

Si votre machine fonctionnait correctement sous Windows 7, elle fonctionnera sous Windows 10. Mais si elle a tant dannées, vous devez probablement acheter un nouveau PC ou ordinateur portable de toute façon.

Donc, si vous voulez franchir le pas et acheter quelque chose de doux et de nouveau, il y a beaucoup de choix là-bas. Nous avons une fonctionnalité, lien ci-dessus, pour rassembler tous les meilleurs ordinateurs portables, portables, 2-en-1 et Ultrabooks.

Écrit par Mike Lowe.