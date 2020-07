Cette offre Microsoft Surface Book 2 est un vol - économisez 799 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lune des meilleures offres de vente dété dAmazon que nous avons vues concerne le Surface Book 2 - lun de nos ordinateurs portables de performance préférés.

Vous pouvez obtenir le Core i7, version 16 Go du Surface Book 2 avec SSD 1 To pour 2199,99 £ . Cest une économie de 799 £!

Dautres versions sont également disponibles avec des économies:

Si cet accord Surface Book 2 est encore un peu trop cher, alors vous pourriez être intéressé par les autres offres Microsoft Surface qui auront lieu cette semaine.

Le Surface Laptop 2, par exemple, est disponible avec une économie de 1000 £ . Il sagit du modèle 2018, mais toujours un appareil de craquage avec un processeur Intel Core i7 de huitième génération, 16 Go de RAM, un SSD de 1 To et plus encore.

Lorsque nous avons examiné le Surface Laptop 2, nous pensions quil était un vrai gagnant - à tel point quil a été déclaré lauréat du prix Pocket-lint 2019.

Les excellentes performances, la grande autonomie de la batterie, un écran fantastique et plus en font un ultrabook brillant qui mérite dêtre considéré.

