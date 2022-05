Logitech rend enfin ses claviers MX mécaniques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Logitech a donné à sa gamme MX Keys un rafraîchissement bienvenu en y ajoutant pour la première fois des interrupteurs mécaniques, en version TKL et pleine grandeur.

Les claviers (appelés tout simplement MX Mechanical et MX Mechanical Mini) peuvent être équipés de trois types de commutateurs au choix : brun, rouge ou bleu, avec des degrés de cliquetis différents pour chacun.

Le brun est le plus silencieux et donc potentiellement le plus attrayant pour ceux qui cherchent à utiliser les claviers pour la productivité. Après tout, c'est là l'objectif de la gamme MX, même si ces claviers seront également d'excellentes options pour ceux qui aiment jouer en dehors des heures de travail.

Les deux claviers sont donc assez discrets - bien qu'il y ait un joli rétroéclairage blanc, vous n'aurez pas d'éclairage RGB fantaisiste pour améliorer la sensation de jeu, mais ils sont néanmoins impressionnants par leur profil bas pour des claviers mécaniques.

Logitech a également lancé une nouvelle version de sa souris MX Master 3, la MX Master 3S, qui est identique dans tous ses éléments clés, mais dont le clic est beaucoup plus silencieux, ce qui est utile pour ceux qui travaillent dans des environnements plus calmes et qui recherchent un peu de sérénité.

Tout cela n'est pas bon marché, cependant, avec le MX Mechanical Mini à 149,99 $ / 149,99 £ et le MX Mechanical complet à 169,99 $ / 169,99 £.

Écrit par Max Freeman-Mills.