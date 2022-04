La nouvelle souris de Logitech est un pas en avant sur le plan ergonomique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Logitech a annoncé la Lift, une nouvelle souris dans sa gamme Ergo d'accessoires ergonomiques qui devrait être idéale pour tous ceux qui ont mal au poignet en utilisant une souris normale pendant de longues périodes.

D'un point de vue tarifaire, la souris se situe en plein milieu de la gamme Logitech : elle coûtera 69,99 £, ce qui est loin d'être un petit budget, mais n'a rien à envier à la MX Vertical, plus chère, qui existe depuis plus longtemps et dispose de quelques options de saisie supplémentaires.

La Lift est une souris verticale qui maintient votre main dans une position plus naturelle lorsque vous l'utilisez, et elle est en effet très confortable à utiliser une fois que vous vous y êtes habitué au bout d'un jour ou deux. Elle est disponible en noir, blanc et rose.

Plus important encore, Logitech a également créé une version de la souris pour les gauchers, un aspect trop souvent négligé en matière d'ergonomie, de sorte que vous devriez pouvoir trouver une version qui vous convienne dans les deux cas.

Nous avons eu un aperçu intéressant de la quantité de prototypes et de recherches nécessaires à la réalisation d'une unité ergonomique comme la Lift de Logitech. Il est vrai que de plus en plus de personnes cherchent à rendre leur vie professionnelle plus confortable, surtout si elles travaillent à domicile, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous.

L'élévateur utilise une seule pile AA pour une durée d'utilisation de 18 mois, plutôt qu'une batterie rechargeable embarquée, et peut se connecter à trois appareils par Bluetooth ou à l'aide du dernier dongle Wi-Fi de Logitech.

La souris sera disponible à la commande ce mois-ci auprès de Logitech,

Écrit par Max Freeman-Mills.