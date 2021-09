Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La gamme MX de Logitech est un incontournable pour certains des meilleurs accessoires du moment. Sa gamme de souris et de claviers offre certaines des options les plus satisfaisantes et les mieux conçues pour travailler à domicile ou ailleurs.

Maintenant, il obtient une nouvelle option bienvenue sous la forme du MX Keys Mini, un clavier qui comble le vide flagrant de la gamme MX en offrant un clavier plus petit sans dix touches.

Par rapport aux anciennes clés MX de taille normale, la Mini est exactement comme elle en a lair - beaucoup plus petite, mais toujours construite exactement selon la même norme. Il a les mêmes touches Perfect Stroke, non mécaniques mais oh, tellement satisfaisantes à taper.

Il y a quelques nouveaux boutons de fonction pratiques à vérifier, y compris un raccourci emoji et un autre pour couper votre microphone (parfait pour les appels vidéo).

Il est entièrement sans fil à laide de Bluetooth ou du récepteur Logitech et prend en charge les appareils Windows et Mac (avec un changement de périphérique facile pour ceux qui utilisent plusieurs machines), bien quun MX Keys Mini dédié pour Mac soit également disponible pour une disposition de clavier parfaite.

La durée de vie de la batterie dépend un peu de son rétroéclairage adaptatif à détection de lumière, mais peut sétendre jusquà cinq mois, vous naurez donc pas besoin de la charger quotidiennement, et elle est disponible en gris foncé, blanc et rose (la version Mac est en argent uniquement ).

Il sagit cependant dun clavier haut de gamme, il vous coûtera donc 99,99 £, mais après lavoir utilisé depuis quelques jours déjà, nous pouvons parler de sa qualité.

