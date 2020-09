Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ladhérence de Logitech sur le marché du travail à domicile ne montre aucun signe de relâchement - elle propose une large sélection de nos équipements préférés en matière de productivité, y compris des claviers et des souris pour à peu près toutes les machines sur lesquelles vous travaillez. sur.

Maintenant, il a dévoilé la dernière de sa gamme de souris compactes MX Anywhere, la MX Anywhere 3, et il est tout à fait agréable de travailler avec. Il a également été entièrement conçu en tenant compte de ladaptabilité, ce qui le rend idéal pour les travailleurs qui ne peuvent pas être sûrs de leur emplacement chaque jour.

Petit et discret de par sa conception, il peut se connecter par Bluetooth ou en utilisant le récepteur Unifying reconnaissable de Logitech, il durera 70 jours avec une charge complète par USB-C, mais si vous êtes pris en train de mourir, une seule minute de charge sera vous acheter trois heures dutilisation, donc cest un peu star du côté batterie.

Vous pouvez basculer entre trois appareils avec des connexions stockées en appuyant simplement sur un bouton, tandis que la dernière version de la molette de défilement MagSpeed de Logitech devrait également permettre un défilement vraiment rapide et satisfaisant.

Logitech a également créé deux versions de la souris, ajoutant un MX Anywhere 3 pour Mac à la version standard, mais cest juste un peu plus optimisé pour le logiciel Apple, plutôt que dêtre substantiellement différent. Cependant, la version Mac est limitée à MacOS et iPadOS, nous pensons donc que le MX Anywhere 3 standard serait un pari plus sûr pour la plupart des gens.

Le MX Anywhere 3 nest pas encore tout à fait sorti, mais sera lancé le 25 septembre sur Amazon. Il vous en coûtera 79,99 $ ou 79,99 £, quelle que soit la version que vous choisissez.

squirrel_widget_2680561

Écrit par Max Freeman-Mills.