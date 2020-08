Le dernier équipement de jeu de Logitech G est plus coloré que jamais

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Logitech G a dévoilé un certain nombre de périphériques de jeu avec des couleurs plus vives et plus vives et des options de personnalisation.

Fini le temps du noir et du gris grâce à cette nouvelle collection qui comprend un casque, des souris et une version mise à jour de lun de nos claviers de jeu préférés .

Cette nouvelle collection comprend le nouveau casque sans fil G733, les souris de jeu G203 et G305 et une superbe version blanche du clavier de jeu sans fil G915 TKL.

La star de lémission sera probablement le G733 Wireless. Ce nouveau casque est non seulement disponible dans divers coloris, y compris le blanc, le bleu, le lilas et le noir, mais peut également être personnalisé avec diverses couvertures de microphone originales (comme une moustache, un cœur et un pouce vers le haut) et des bandeaux audacieux .

À seulement 278 grammes, le G733 est conçu pour être léger, élégant et performant. Il offre également jusquà 29 heures dautonomie, 20 mètres de portée sans fil et un éclairage RGB Lightsync à deux zones.

Logitech G affirme que cette gamme déquipements de jeu plus colorés a été créée pour «répondre aux besoins de consommateurs plus diversifiés» et pour encourager «les joueurs à réfléchir davantage aux couleurs quils utilisent et à ce quils véhiculent sur leur style et leur personnalité individuels. "

Comme la G733, les deux nouvelles souris de jeu (la G203 et la G305) sont disponibles dans de nouvelles options de couleurs audacieuses, notamment le noir, le blanc, le bleu et le lilas. Il existe donc de nombreuses options pour égayer votre espace de jeu.

Tous les nouveaux produits seront également disponibles à partir de septembre 2020.

