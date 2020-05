Logitech dévoile une version Tenkeyless de son clavier de jeu G915 très apprécié

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sous sa marque de jeu Logitech G, Logitech a dévoilé le clavier de jeu mécanique RVB sans fil RGB G915 TKL Tenkeyless Lightspeed. Un clavier sans fil qui offre toutes sortes de fonctionnalités et de spécifications. Ces spécifications incluent une durée de vie de la batterie incroyable qui, selon Logitech, offre jusquà 135 jours dutilisation.

Le principal point fort du G915 TKL est bien sûr la conception Tenkeyless. Le facteur de forme plus compact en fait un clavier de jeu portable et confortable qui prend moins despace sur votre bureau - mais certainement pas moins de présence.

Le Logitech G915 TKL est certainement un looker, avec un design accrocheur et des fonctionnalités simples que nous aimons, y compris les touches multimédias faciles daccès, la molette de volume et plus encore.

Ce qui est probablement plus attrayant, cest le fait que le G915 TKL arbore des commutateurs à clé mécaniques GL à hautes performances et à profil bas. Cela signifie un actionnement plus rapide et une expérience de jeu plus satisfaisante. Logitech affirme que ces interrupteurs à clé sont conçus pour être la moitié de la hauteur des interrupteurs traditionnels et offrent un actionnement 25% plus rapide ainsi quune meilleure expérience de frappe.

Ils viennent également dans un choix de commutateurs GL Linear, GL Tactile ou GL Clicky selon votre préférence. Avec linéaire étant le plus lisse, tactile offrant plus de rétroaction et clicky vous donnant ce son de clavier mécanique complet.

Les commutateurs discrets aident également à autre chose - une conception conçue pour donner lun des claviers les plus fins du marché et le clavier de jeu le plus avancé de la société à ce jour.

Bien sûr, le Logitech G915 TKL dispose également de la technologie sans fil Lightspeed de Logitech, ce qui signifie un taux de rapport précis de 1 ms et une autonomie incroyable. Avec léclairage RVB activé, vous pourrez jouer pendant 40 heures avant de devoir vous connecter. Avec ce mode désactivé, Logitech dit que vous pourriez gérer jusquà 135 jours - en supposant que vous jouiez huit heures par jour. Il existe également Lightsync pour faire correspondre votre éclairage avec dautres périphériques Logitech.

Le Logitech G915 TKL sera disponible à lachat à partir de juin pour 199,99 £.