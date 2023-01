La gamme d'ordinateurs portables LG Gram pour 2023 a été dévoilée, y compris le modèle Ultraslim.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - LG a dévoilé sa gamme 2023 d'ordinateurs portables Gram, dont deux tout nouveaux modèles, le Gram UltraSlim et le Gram Style.

Le Gram UltraSlim, comme vous l'avez peut-être deviné, est l'ordinateur portable Gram le plus fin de la marque à ce jour.

Il ne mesure que 10,99 mm d'épaisseur et est équipé d'un nouvel écran OLED de 15,6 pouces avec un revêtement antireflet à faible réflexion.

Malgré la finesse de son châssis, il est équipé d'un processeur Intel de 13e génération, mais LG n'a pas encore précisé lequel.

Le LG Gram Style sera disponible en version 16 ou 14 pouces et présente un design plus flashy que le reste de la gamme.

Les ordinateurs portables Style présentent un design unique en verre qui change de couleur en fonction de l'éclairage.

Ils disposent également d'un trackpad caché avec retour haptique, similaire à celui du Dell XPS 13 Plus, mais celui-ci s'illumine grâce à un rétroéclairage LED doux.

Les modèles Style sont également dotés d'écrans OLED, le modèle 16 pouces bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le modèle 14 pouces offre 90 Hz.

Outre les nouveaux modèles, les ordinateurs portables Gram, qui ont fait leurs preuves, sont renouvelés en 14, 15, 16 et 17 pouces.

Les plus grands modèles de 16 et 17 pouces sont dotés d'une carte graphique Nvidia RTX 3050 et, bien sûr, toute la gamme est équipée des dernières puces Intel de 13e génération.

La nouveauté de cette année est l'introduction du VRR, qui permet d'obtenir des performances graphiques fluides et sans bégaiement.

LG affirme que les nouveaux modèles peuvent supporter plus de 20 heures de lecture vidéo sur une seule charge.

Enfin, le LG Gram 2-in-1 bénéficie également d'un rafraîchissement de la 13e génération, en versions 14 et 16 pouces.

Aucune information sur les prix ou la disponibilité pour le moment, mais nous sommes impatients d'en savoir plus.

