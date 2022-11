Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - LG a annoncé un moniteur intelligent de 32 pouces qui permet de télécharger des applications, de diffuser des jeux en continu et bien plus encore, et qui dispose même d'un support de montage ergonomique intégré.

Portant le numéro de modèle 32SQ780S, ce moniteur est en fait plus proche d'un téléviseur que vous ne le pensez, surtout quand vous voyez le support intégré. Il fonctionne sous WebOS 22, ce qui signifie que vous pouvez télécharger toutes vos applications de streaming préférées, LG précisant que l'écran lui-même offre une résolution 4K avec prise en charge de HDR 10 et une gamme de couleurs DCI-P3 de 90 %. Des haut-parleurs stéréo intégrés de 5 watts assurent le son lorsque vous voulez vous détendre.

Mais là où cet appareil diffère d'un téléviseur normal, c'est qu'il dispose également d'applications. De véritables applications de productivité comme sur votre PC ou votre Mac. Elles peuvent être téléchargées depuis le LG Content Studio et le communiqué de presse indique que Microsoft Office est pris en charge. Vous pouvez bien sûr brancher votre appareil, le Smart Monitor étant équipé de ports HDMI et USB-C. Les options de connectivité comprennent également le Wi-Fi et le Bluetooth.

Tout cela fait que le Smart Monitor n'est rien d'autre que cela, mais il ne faut pas oublier les fonctions TV. Si cela suffit à vous mettre en appétit, vous serez heureux d'apprendre que le LG Smart Monitor sera mis en vente début novembre, mais uniquement aux États-Unis. LG ne précise pas le prix de cet appareil, mais nous ne tarderons pas à le savoir.

